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Авиакатастрофа с руководством МВД: суд назначил два месяца ареста начальнику Управления авиации ГСЧС Коробко

4 августа, 2023 пятница
13:23
Криминал

Начальник Департамента авиации, поиска и спасения ГСЧС Иван Коробко получил 2 месяца ареста. Его подозревают по делу о крушении вертолета возле Броваров в Киевской области, где погибли руководители МВД

Об этом сообщает Общественное .

Такое решение принял Печерский райсуд Киева.

"Меня обвиняют в безосновательном принятии решений по полету, в результате которого произошла катастрофа. Я с этим не согласен. Экипаж был допущен к выполнению полетов в сложных метеорологических условиях, он был допущен к перевозке руководящего состава. Нет нелетной погоды, есть условия, при которых экипаж должен выполнять полеты. Погода была летная", - сказал Коробко.

Накануне ему и еще четырем должностным лицам ГСЧС объявили о подозрении в нарушении правил безопасности полетов, повлекшем гибель людей, и служебную халатность.

По данным следствия, должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

ДБР восстановило поминутно день аварии, используя данные из "черных ящиков". Выяснилось, что в январе 2023 года главы МВД Украины намеревались посетить Харьковскую и Днепропетровскую области.

Что известно об авиакатастрофе в Броварах

18 января, вблизи детского сада в Броварах упал вертолет , после трагедии идентифицировали 14 погибших, среди которых - руководство Министерства внутренних дел Украины

Ряд стран выразили соболезнования украинскому народу из-за трагедии с вертолетом в Броварах, в которой погибло руководство МВД и дети.

20 января правительство создало комиссию по расследованию авиакатастрофы в Броварах.

Украинский авиатор Геннадий Хазан убежден , что первые результаты расследования падения вертолета в Броварах следует ожидать через год.

6 февраля сообщалось, что высокопоставленным должностным лицам запрещено передвигаться на вертолетах до завершения расследования причин авиакатастрофы в Броварах.

3 марта премьер-министр Денис Шмигаль рассказал , что "Черный ящик", найденный на месте авиакатастрофы вертолета с руководством МВД в Броварах, расшифровали во Франции, расшифрованные материалы уже передали следствию.

31 июля генеральный прокурор Андрей Костин сообщил , что выводы досудебного расследования авиакатастрофы вертолета в Броварах на Киевщине, во время которой погибло руководство МВД, будут сообщены в ближайшее время. Версия диверсии не подтвердилась.

Киевщина
авиакатастрофа
ДСНС
новости Киева
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