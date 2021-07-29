Авиакатастрофа на Прикарпатье: иностранцы заказали экскурсию у частного предпринимателя

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В ходе проведения следственных действий правоохранители установили личности погибших: 60-летний пилот, житель Коломыйского района, и трое 20-летних пассажиров-иностранцев (двое - граждане США, еще один - Великобритании)", - говорится в сообщении.

По информации полиции, иностранцы заказали экскурсионный полет у частного предпринимателя, который имеет лицензию на проведение полетов и право управления самолетом.

На месте происшествия специалисты Национального бюро по гражданской авиации сейчас проводят дополнительный осмотр.

Правоохранители назначили ряд экспертиз: для установления технического состояния воздушного судна и для проверки качества топлива, которым заправлялся самолет. Тела погибших отправили на экспертизу.

Напомним, легкомоторный спортивный самолет сегодня днем, 28 июля, упал на частный жилой дом в селе Шепаровцы Коломыйского района и загорелся - погибли четыре человека.

В авиакатастрофе под Коломыей погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк. Кроме того, погибли трое иностранцев, находившихся в самолете.