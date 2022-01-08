Авиакатастрофа МАУ в Иране: обнародованы имена вероятных виновников преступления

Об этом Мамедов сообщил в Twitter.

По его словам, украинским следователям известны вероятные исполнители преступления.

"Из разных источников нам известны вероятные исполнители преступления. Надо проверить причастность к преступлению каждого из этих лиц. В случае отказа Ирана признать свою ответственность и выплатить компенсации, Украина может обратиться в международные органы. В частности, подать иск против Ирана в Международный суд ООН", - написал Мамедов.

Кроме этого, в материале для Радио Свобода Мамедов назвал имена иранцев, которые могут быть причастны к сбиванию самолета МАУ:

капитан Мехди Хосрави (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1);

первый лейтенант Мейсам Хейроллахи (Meysam Kheirollahi, оператор);

третий лейтенант Саед Ахмад Мири (Seyed Ahmad Miri, оператор);

первый лейтенант Могаммад Маджид Эслама Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost);

капитан Саджад Мохаммади (Sajjad Mohammadi);

майор Хамед Мабхут (Hamed Mabhout);

второй бригадный генерал Ибрагим Сафаи Киа (Ibrahim Safaei Kia);

бригадный генерал Али Акбар Сейдун (Ali Akbar Seydoun);

полковник Мостафа Фарати (Mostafa Farati).

Всем им инкриминируется служебная халатность, неосторожность и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.