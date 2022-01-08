Авиакатастрофа МАУ в Иране: обнародованы имена вероятных виновников преступления
Бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов назвал имена вероятных виновников уничтожения пассажирского самолета МАУ под Тегераном
Об этом Мамедов сообщил в Twitter.
По его словам, украинским следователям известны вероятные исполнители преступления.
"Из разных источников нам известны вероятные исполнители преступления. Надо проверить причастность к преступлению каждого из этих лиц. В случае отказа Ирана признать свою ответственность и выплатить компенсации, Украина может обратиться в международные органы. В частности, подать иск против Ирана в Международный суд ООН", - написал Мамедов.
Кроме этого, в материале для Радио Свобода Мамедов назвал имена иранцев, которые могут быть причастны к сбиванию самолета МАУ:
капитан Мехди Хосрави (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1);
первый лейтенант Мейсам Хейроллахи (Meysam Kheirollahi, оператор);
третий лейтенант Саед Ахмад Мири (Seyed Ahmad Miri, оператор);
первый лейтенант Могаммад Маджид Эслама Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost);
капитан Саджад Мохаммади (Sajjad Mohammadi);
майор Хамед Мабхут (Hamed Mabhout);
второй бригадный генерал Ибрагим Сафаи Киа (Ibrahim Safaei Kia);
бригадный генерал Али Акбар Сейдун (Ali Akbar Seydoun);
полковник Мостафа Фарати (Mostafa Farati).
Всем им инкриминируется служебная халатность, неосторожность и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.
- 6 января стало известно, что Иран отказался вести переговоры с Канадой, Швецией, Украиной и Великобританией по поводу крушения самолета МАУ возле Тегерана в 2020 году.
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