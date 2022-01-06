Авиакатастрофа МАУ: Иран отказался от переговоров, пострадавшие страны отреагировали

Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы, которое опубликовало Министерство иностранных дел Украины.

Международная группа предложила Ирану сесть за стол переговоров, но тот отказался от переговоров с пострадавшими странами.

"Группа определила, что все дальнейшие попытки убедить Иран и вступить в переговоры бесполезны. Международная группа сейчас сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права", - говорится в заявлении.

Пострадавшие страны готовы привлечь Иран к ответственности за катастрофу МАУ, а также за бездействие в отношении виновников.

"Сделаем все, чтобы обеспечить полное возмещение ущерба, причиненного нарушением Ираном норм международного права", - говорится в заявлении.