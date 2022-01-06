Авиакатастрофа МАУ: Иран отказался от переговоров, пострадавшие страны отреагировали
Иран отказался вести переговоры с Канадой, Швецией, Украиной и Великобританией по поводу крушения самолета МАУ возле Тегерана
Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы, которое опубликовало Министерство иностранных дел Украины.
Международная группа предложила Ирану сесть за стол переговоров, но тот отказался от переговоров с пострадавшими странами.
"Группа определила, что все дальнейшие попытки убедить Иран и вступить в переговоры бесполезны. Международная группа сейчас сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права", - говорится в заявлении.
Пострадавшие страны готовы привлечь Иран к ответственности за катастрофу МАУ, а также за бездействие в отношении виновников.
"Сделаем все, чтобы обеспечить полное возмещение ущерба, причиненного нарушением Ираном норм международного права", - говорится в заявлении.
- Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года незадолго после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета. Иран взял на себя ответственность за сбивание украинского самолета.
- 18 июля 2020 года Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" из сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины". В январе 2021 года Иран передал Украине проект технического отчета о сбивании самолета МАУ.
- 10 февраля 2021 г. стало известно, что канадское правительство и органы безопасности изучали аудиозапись, на которой человек, который источники узнают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было умышленным актом. Иран назвал запись фейком. МИД Украины заявил, что Иран скрывает важную информацию по делу о сбивании самолета МАУ.
- 17 марта 2021 года Иран обнародовал финальный отчет об уничтожении самолета МАУ под Тегераном, Кулеба назвал документ "сборником манипуляций".
- Верховный суд канадской провинции Онтарио признал сбивание самолета МАУ в Иране умышленным террористическим актом.
- 25 ноября 2021 года международная группа, состоящая из Канады, Швеции, Украины и Великобритании, призвала Иран полностью оплатить репарации за сбивание рейса PS752.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.36
Покупка 27.36Продажа 27.64
-
EUR
Покупка 30.76Продажа 31.25
- Актуальное
- Важное