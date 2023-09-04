Авиаэксперт назвал условие, при котором ракеты типа "воздух-воздух" станут серьезным фактором в войне
Авиационный эксперт Богдан Долинце назвал условие, при котором ракеты типа "воздух-воздух" станут серьезным фактором в войне против России
Об этом он заявил в эфире телеканала Эспрессо.
"В первую очередь, наличие таких ракет, особенно большой дальности, то есть 120-180 км позволит отогнать российскую авиацию от линии фронта, от приграничных территорий. То есть может быть уменьшено количество запусков "крылатых авиабомб" по приграничным Сумщине, Харьковщине и т.д.", - отметил он .
Кроме того, он добавил, что с наличием таких ракет в вооружении украинской армии – врагу будет опасно подлетать к линии фронта на восточных областях Украины.
"То есть речь идет о том, что враждебные цели могут быть снижены еще до того, как они выйдут на условные точки, из которых возможен запуск ракет, в первую очередь речь идет о неуправляемых авиационных ракетах, которые очень часто используются вертолетами и, в том числе бомбардировочной авиацией", - добавил Долинце.
Авиаэксперт подчеркнул, что ключевой особенностью появления такого вооружения будет количество таких ракет, которые будут передаваться.
"То есть если речь будет идти о десятках, то это мало каким образом будет влиять на ситуацию в воздушном пространстве, а если речь идет о поставках нескольких тысяч, то это будет очень серьезный фактор", - добавил он.
Что известно об истребителях F-16 для Украины
21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.
16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам. 22 июля Салливан также сказал , что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.
11 августа сообщалось , что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.
12 августа в Белом доме заявили , что Соединенные Штаты Америки могут приобщиться к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории, если "будет достигнут потенциал для обучения в Европе".
Впоследствии спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Эспрессо рассказал , что работа по передаче F-16 Украине ведется ежедневно: процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав авиакоалции, принимают коллегиальное решение.
Позже президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил, что страна будет учить украинских пилотов на истребителях F-16: там откроют региональный учебный центр.
18 августа стало известно, что вице-премьер Нидерландов Вопке Хукстра подтвердил , что Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16. В тот же день советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан во время пресс-конференции подтвердил информацию об одобрении передачи Данией и Нидерландами F-16 Киеву.
20 августа Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16, а Дания, в свою очередь, еще 19 самолетов. К так называемой авиационной коалиции также присоединилась Греция. Страна будет тренировать украинских пилотов.
Также стало известно, что Соединенные Штаты готовы учить украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не успевают с процессом обучения.
24 августа премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время пребывания в Киеве подтвердил планы страны передать определенное количество истребителей F-16 и присоединиться к тренировке пилотов. Также правительство Норвегии сообщило, что страна передаст Украине ракеты IRIS-T.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время выступления на VI Международном ветеранском форуме "Украина. Защитники. Будущее" заявила, что страна будет пытаться передать самолеты как можно быстрее.
В тот же день Владимир Зеленский сообщил , что Португалия присоединится к обучению украинских пилотов на F-16.
Впоследствии стало известно, что Пентагон планирует начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в США в сентябре: сначала они будут учить английский язык, а затем начнут летные учения.
На польском заводе планируется производить 70-80% конструкции корпуса истребителей F-16 до конца следующего года.
Вечером среды, 30 августа, стало известно, что часть украинских пилотов уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке на F-16.
В этот день Румыния и Нидерланды договорились о создании тренировочного центра для украинских пилотов F-16.
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