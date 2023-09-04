Авиаэксперт назвал условие, при котором ракеты типа "воздух-воздух" станут серьезным фактором в войне

Об этом он заявил в эфире телеканала Эспрессо.

"В первую очередь, наличие таких ракет, особенно большой дальности, то есть 120-180 км позволит отогнать российскую авиацию от линии фронта, от приграничных территорий. То есть может быть уменьшено количество запусков "крылатых авиабомб" по приграничным Сумщине, Харьковщине и т.д.", - отметил он .

Кроме того, он добавил, что с наличием таких ракет в вооружении украинской армии – врагу будет опасно подлетать к линии фронта на восточных областях Украины.

"То есть речь идет о том, что враждебные цели могут быть снижены еще до того, как они выйдут на условные точки, из которых возможен запуск ракет, в первую очередь речь идет о неуправляемых авиационных ракетах, которые очень часто используются вертолетами и, в том числе бомбардировочной авиацией", - добавил Долинце.

Авиаэксперт подчеркнул, что ключевой особенностью появления такого вооружения будет количество таких ракет, которые будут передаваться.

"То есть если речь будет идти о десятках, то это мало каким образом будет влиять на ситуацию в воздушном пространстве, а если речь идет о поставках нескольких тысяч, то это будет очень серьезный фактор", - добавил он.