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Авиабазы РФ поразили не дроны Укроборонпрома или советские "стрижи", это другая разработка, их невозможно глушить, - FT

7 декабря, 2022 среда
16:02
Мир

Британская газета пишет, российские авиабазы 5 декабря атаковали не советские Ту-141 "Стриж" или дроны Укроборонпрома, это другие разработки, их невозможно глушить

Об этом информирует Financial Times .

"Беспилотники, атаковавшие российские аэродромы, не являются ни моделями Укроборонпрома, ни модифицированными советскими, а скорее совместной инициативой правительства и частного сектора, способной "чаще" выпускать новые разработки", - пишет издание со ссылкой на советника правительства Украины по вопросам обороны.

Источник отметил, что БПЛА использовали инерционные системы навигации для наведения на цели, не требующие спутникового соединения, поэтому их невозможно заглушить, однако они менее точны, чем GPS: "Это усложнит их перехват и объясняет, как им удалось пройти через российскую ПВО ".

Сообщается, что один из украинских инженеров-разработчиков дронов для военных рассказал, что, вероятно, используемые в последних атаках дроны "могли двигаться со скоростью, близкой к скорости звука, а замена оригинальной камеры Ту-141 позволила бы поместить в корпус дрона более 50 кг взрывчатки, возможно, даже 100 кг.

"По сути, это была бы дешевая крылатая ракета", - отметил украинский инженер-разработчик дронов для военных в комментарии FT и добавил: чтобы изготовить такую технику с нуля и пополнить запасы, нужно время.

  • Напомним, 5 декабря ударам подверглись военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения. Оба аэродрома обслуживают самолеты, выпускающие ракеты по территории Украины. По неподтвержденным данным, на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером в минобороны РФ признали , что два аэродрома подверглись удару.
  • Украинские военные эксперты считают , что удары по военным аэродромам РФ имеют очень серьезное и идеологическое значение для Путина. Он в очередной раз получил оплеуху, поскольку один из его элементов ядерной триады получил повреждение.
  • Удары по авиабазам в тылу России вызвали шквал критики провластных блогеров.
  • 6 декабря американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки российской авиабазы в Энгельсе, используемой для авиаударов по территории Украины.

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