Об этом информирует Financial Times .

"Беспилотники, атаковавшие российские аэродромы, не являются ни моделями Укроборонпрома, ни модифицированными советскими, а скорее совместной инициативой правительства и частного сектора, способной "чаще" выпускать новые разработки", - пишет издание со ссылкой на советника правительства Украины по вопросам обороны.

Источник отметил, что БПЛА использовали инерционные системы навигации для наведения на цели, не требующие спутникового соединения, поэтому их невозможно заглушить, однако они менее точны, чем GPS: "Это усложнит их перехват и объясняет, как им удалось пройти через российскую ПВО ".

Сообщается, что один из украинских инженеров-разработчиков дронов для военных рассказал, что, вероятно, используемые в последних атаках дроны "могли двигаться со скоростью, близкой к скорости звука, а замена оригинальной камеры Ту-141 позволила бы поместить в корпус дрона более 50 кг взрывчатки, возможно, даже 100 кг.

"По сути, это была бы дешевая крылатая ракета", - отметил украинский инженер-разработчик дронов для военных в комментарии FT и добавил: чтобы изготовить такую технику с нуля и пополнить запасы, нужно время.