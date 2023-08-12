На таких темах акцентируют международные издания на утро 12 августа.

Из-за зерна растет напряжение между Украиной и Польшей

Между Украиной и Польшей растет напряженность из-за зерна, что намекает, вероятно, на истощение от войны, пишет Washington Post . Так, с начала полномасштабного вторжения России Польша была одним из самых решительных сторонников Украины, оказывая военную и экономическую помощь, принимая миллионы украинских беженцев, отстаивая позицию Киева на международных форумах и превращая свою территорию в главный канал для поставок оружия с Запада в линию фронта. Но, как говорится, даже среди самых близких друзей могут возникнуть серьезные ссоры.

Согласно соглашению, заключенному при посредничестве Европейского Союза, Польши и четырем другим соседним странам, разрешено запретить импорт украинского зерна, чтобы защитить своих отечественных фермеров, но позволить зерну пересекать свою территорию в другие страны. Срок действия соглашения истекает 15 сентября, но Марцин Пшидач, советник президента Польши по внешней политике и другие польские чиновники призвали продлить ограничения. В ответ украинский премьер Денис Шмигаль назвал действия Польши недружественными и популистскими.

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Беспилотники на Москву говорят россиянам не игнорировать войну, а в РФ возвращается "августовское проклятие"

Комментарии Пшидача и последующие перевороты между столицами не представляют угрозы для тесных отношений Украины с Польшей, которые доходят до начала независимости Украины, говорит издание. Но спор также подчеркнул балансировку, с которой сталкивается Украина, пытаясь согласовать собственные неотложные потребности с потребностями своих соседей и сторонников – союзников, от которых сейчас зависит само ее существование – одновременно пытаясь свести к минимуму любые разногласия во мнениях, которые могла бы иметь Москва эксплуатировать. Напряжение также указывает на истощение и разбитые нервы, поскольку российское вторжение близится к 18 месяцу, что вызывает у некоторых наблюдателей тревогу.

Удары беспилотников по Москве означают, что россияне не могут игнорировать войну Кремля, говорит Guardian . Приступы продолжают давить на Владимира Путина, хотя для многих невозмутимых россиян это стало небольшой проблемой. В последние дни новая кампания ударов беспилотников была нацелена на российскую столицу, поскольку Киев продемонстрировал свою способность поразить Москву и поддерживать войну Кремля в сердцах и сознании российских элит и других, стремящихся игнорировать вторжение в Украину.

Эксперт по военным беспилотникам Центра военно-морских анализов Сэмюэль Бендетт сказал, что у Киева есть стратегия демонстрации возможностей Украины. В прошлом году у нее не было возможности нанести удар вглубь России, а с конца 2022-го и весь 2023 год Киев демонстрировал, что имеет технологии, беспилотники, чтобы перенести войну на территорию РФ. По словам эксперта, удар по Москве, которая должна быть наиболее защищенным городом России, центром политической, экономической и социальной жизни, оказывает определенное давление как на российские власти, так и на население, и показывает, что Украина не оставит без ответа сокрушительные атаки на своих. гражданских.

В украинском Минобороны заявили, что атаки беспилотников преследовали двойную цель – поднять моральный дух в стране в то время, когда успехи на фронтах были мизерными, и задать вопрос среди российской общественности о том, смог ли Путин их защитить. Западные партнеры Украины, чрезвычайно чувствительные к обвинениям в использовании оружия НАТО для нападений на российскую территорию, признали, что Киев имеет право использовать собственные ресурсы для дестабилизации режима Путина. Однако задокументированное психологическое влияние было сомнительным: опросы показали небольшие изменения в отношении россиян к войне, а неофициальные свидетельства психологов и отчеты журналистов показали, что многие россияне просто решили игнорировать атаки. Россияне, которые в основном прошли через войну, несмотря на широкомасштабную мобилизацию и усиление репрессий, похоже, безразличны к случайным украинским ударам по столице.

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Кроме того, в Кремле заявили, что сбили 20 беспилотников над оккупированным Крымским полуостровом 12 августа. Как утверждает российское Минобороны, 14 беспилотников были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны, еще 6 испытали радиоэлектронные помехи. Жертв и разрушений не было. Guardian отмечает , что количество атак беспилотников на Москву и Крым, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году, выросло в последние недели после того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что война возвращается на территорию России.

В прошлые годы август месяц в России часто встречали с долей осторожности, даже тревоги. Русские шепотом говорили о своем "августовском проклятии", чтобы объяснить чрезвычайно большое количество смертельных аварий, террористических атак или вспышек войны. Уже давно это проклятие было снято и почти забыто, сводя месяц к очередному горячему летнему перерыву. Но в этом году, похоже, он вернулся с местью, пишет CNN .

Россияне наблюдают массовый рост количества нападений со стороны Украины, которые привели войну Кремля домой, заставив Москву заплатить цену и дав обычным россиянам испытать ужасное насилие, от которого страдает Украина с февраля прошлого года. В Черном море российский военный и коммерческий флот в этом месяце подвергся атакам украинских военно-морских беспилотников, угрожая российским поставкам и торговым путям. И каждый день СМИ сообщали о небольших, но непрерывных атаках украинских беспилотников на официальные здания, военные объекты или коммерческие и жилые помещения.

В России ведется жесткое подавление инакомыслия, особенно вокруг критики войны в Украине. Официальные лица говорят, что незащищенные граждане, например пенсионеры, обманываются во время нападений украинскими агентами, которые выдают себя за милицию или кредиторов, требуя ссуды и заставляя их действовать. Но источник, связанный с одной российской партизанской группой, отрицает, что россияне испытывают принуждение, говоря CNN, что Кремль хочет скрыть растущее недовольство в обществе.

У Китая были свои причины быть на переговорах в Саудовской Аравии

Европейские чиновники немного обрадовались, когда Китай посетил саммит в Джидде в Саудовской Аравии в минувшие выходные. Целью встречи был поиск мирного разрешения конфликта в Украине. Несмотря на то, что Пекин не отступил от своей заявленной позиции беспристрастности, только присутствие Китая на встрече, на которую Россию не пригласили, послало, как утверждают некоторые источники, сигнал международному сообществу, что он не желает открыто выступать на стороне России. Как отмечает CNN , это может быть очень маленькая победа, но в дипломатическом мире игр с нулевой суммой президент России Владимир Путин не получает именно того, чего хочет, и это повод для празднования.

Несмотря на видимость присутствия его делегации в Джидде, Пекин, похоже, не сокращает связи с Россией. Ее главный дипломат Ван I позвонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову через день после завершения переговоров в Джидде, подтвердив беспристрастность Пекина в конфликте. В целом Китай, пришедший к столу переговоров, не изменил дискуссию в Брюсселе о, возможно, сложных, но важных международных отношениях ЕС.

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В то же время, как пишет Guardian , Китай имеет свои причины быть на мирных переговорах по Украине в Саудовской Аравии. Встреча в Джидде дает Пекину шанс успокоить глобальный юг и ограничить ущерб, который наносит Запад отношениям с Россией. "Лучший сценарий завершения этой войны для Украины является также худшим сценарием для Китая. Пекин боится смены режима в Москве и ее потенциальных последствий для безопасности Китая", - сказала Алиция Бачульская, политическая сотрудница Европейского совета по международным отношениям и научная сотрудница Choice (Китайские наблюдатели в Центральной и Восточной Европе). По ее словам, расчет затрат и выгод Китая шаток, но в целом он не хочет видеть каких-либо существенных достижений для Украины, поскольку они усилят как интересы США, так и способность НАТО стабилизировать ситуацию в Европе, ослабляя Россию.

Встреча в Джидде дала Пекину шанс укрепить связи с союзниками на глобальном юге и попытаться ограничить репутацию Китая на западе, где растет критика его тесных отношений с Москвой. Отношения с хозяином Саудовской Аравией также важны для Китая, и появление позволило им заявить о дипломатическом перевороте после того, как европейский саммит был сорван. Для Украины присутствие Китая является положительным, независимо от целей Китая и несмотря на тесные связи с Россией. Для Китая участие в мирных переговорах позволяет дипломатам представить страну как ответственную заинтересованную сторону в международных усилиях, направленных на прекращение кровавого конфликта даже если она твердо поддерживает агрессора.