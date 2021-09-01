Августовская температура в Киеве оказалась выше нормы, - обсерватория Срезневского
В Киеве среднемесячная температура в апреле составила + 21,1 ° С, что на 0,7 ° С выше климатической нормы
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха в августе составила + 21,1 ° С, что на 0,7 ° С выше климатической нормы", - говорится в сообщении.
Холодное в столице было 27 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до + 13,6 ° С, а жаркое - 17 августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 33,4 ° С.В свою очередь, осадков в августе на проспекте Науки 37 выпало 65 мм, или 116% климатической нормы.
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