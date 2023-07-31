Август начнется с тепла, но дождь повсюду, кроме запада: прогноз погоды от синоптика Натальи Диденко
В первый день августа в Украине температура воздуха будет высокой. Дожди пройдут с разной силой во всех регионах, кроме западных
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
"1 августа в Украине - хорошее синоптическое лето", - отметила она.
Так, температура воздуха будет +25...+29 °C, на востоке и юго-востоке будет +29...+32 °C.
Дожди минуют только западные регионы
Дожди с грозами пройдут почти по всей территории Украины – от севера до юга, от центра к востоку. В частности, в восточных областях осадки следует ожидать ближе к вечеру 1 августа.
Лишь в западных областях день пройдет без дождей.
Начало августа в столице
В Киеве август начнется повышением температуры воздуха. Да, завтра в столице будет наблюдаться +27...+28 °C.
Дожди также возможны, но незначительные и локальные.
- В воскресенье, 30 июля, на западной части Украины прошел дождь, днем осадки перешли поближе к центру. Остальные территории наслаждались сухой и солнечной летней погодой.
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