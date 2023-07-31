Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"1 августа в Украине - хорошее синоптическое лето", - отметила она.

Так, температура воздуха будет +25...+29 °C, на востоке и юго-востоке будет +29...+32 °C.

Дожди минуют только западные регионы

Дожди с грозами пройдут почти по всей территории Украины – от севера до юга, от центра к востоку. В частности, в восточных областях осадки следует ожидать ближе к вечеру 1 августа.

Лишь в западных областях день пройдет без дождей.

Начало августа в столице

В Киеве август начнется повышением температуры воздуха. Да, завтра в столице будет наблюдаться +27...+28 °C.

Дожди также возможны, но незначительные и локальные.