Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Авдеевское и Бахмутское направления тяжелы для украинских защитников, враг предпринимает попытки неудачного простреливания наших позиций, также обстреливает города и гражданские инфраструктурные объекты. Но на данный момент какого-то значительного продвижения у противника нет. Бахмут сейчас защищен хорошо, наши позиции на месте, защитники стоят, у всех все есть. Россияне стреляют неприцельно, не только по позициям украинских защитников, но и по прифронтовым городам, и по Бахмуту, и по Зайцево", - сообщил командир роты батальона "Свобода".



Евгений Оропай добавил, что в Зайцево очень тяжело, потому что там до сих пор находятся гражданские люди, а противник продолжает бомбить это маленькое село. К тому же враг пытается пройти из серой зоны, хотя там поле заминировано, то есть сложная ситуация.

1 октября спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что самыми жаркими являются Авдеевское и Бахмутское направления.

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