Авдеевское и Бахмутское направления тяжелы для украинских защитников, враг старается простреливать наши позиции, - командир роты батальона "Свобода" Оропай
Евгений Оропай, командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины из Донецкой области, отметил, что в настоящее время значительного продвижения у противника нет, он только неприцельно обстреливает наши позиции и прифронтовые населенные пункты
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Авдеевское и Бахмутское направления тяжелы для украинских защитников, враг предпринимает попытки неудачного простреливания наших позиций, также обстреливает города и гражданские инфраструктурные объекты. Но на данный момент какого-то значительного продвижения у противника нет. Бахмут сейчас защищен хорошо, наши позиции на месте, защитники стоят, у всех все есть. Россияне стреляют неприцельно, не только по позициям украинских защитников, но и по прифронтовым городам, и по Бахмуту, и по Зайцево", - сообщил командир роты батальона "Свобода".
Евгений Оропай добавил, что в Зайцево очень тяжело, потому что там до сих пор находятся гражданские люди, а противник продолжает бомбить это маленькое село. К тому же враг пытается пройти из серой зоны, хотя там поле заминировано, то есть сложная ситуация.
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