Авдеевку закрывают для волонтеров и журналистов

Об этом информирует глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш .

Глава МВА заявил, что Авдеевка отныне в "красной зоне".

"Господа журналисты, волонтеры, фиксеры, обратите внимание! Посещение города запрещено ради вашей же безопасности", - сказал Барабаш.

Напомним, вчера 26 марта Барабаш заявил об эвакуации сотрудников коммунальных служб, пытавшихся всеми силами под российскими обстрелами поддерживать чистоту и жизнедеятельность города.

Местным жителям города Авдеевка также настоятельно рекомендуют уезжать в безопасные регионы: "Российские ракеты и снаряды не жалеют никого и ничего".