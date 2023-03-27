Авдеевку закрывают для волонтеров и журналистов
С 27 марта посещение города Авдеевка Донецкой области запрещено для волонтеров и журналистов
Об этом информирует глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш .
Глава МВА заявил, что Авдеевка отныне в "красной зоне".
"Господа журналисты, волонтеры, фиксеры, обратите внимание! Посещение города запрещено ради вашей же безопасности", - сказал Барабаш.
Напомним, вчера 26 марта Барабаш заявил об эвакуации сотрудников коммунальных служб, пытавшихся всеми силами под российскими обстрелами поддерживать чистоту и жизнедеятельность города.
Местным жителям города Авдеевка также настоятельно рекомендуют уезжать в безопасные регионы: "Российские ракеты и снаряды не жалеют никого и ничего".
- 7 марта Кабинет министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей по сопровождению одного из родителей или другого законного представителя из зон активных боевых действий.
- 22 марта стало известно, что россияне обстреливают дорогу из Авдеевки, которую мирные жители используют для эвакуации из прифронтового города. Несмотря на это, за последние три недели из города удалось вывезти 180 человек.
- Утром в субботу, 25 марта, российские военные нанесли удар двумя ракетами по Авдеевке Донецкой области. Одна попала в промышленную зону, вторая – в центральную часть города, где многоэтажные дома.
- 26 марта российские войска выпустили по городу Авдеевка Донецкой области две ракеты. В результате обстрела повреждены две многоэтажки.
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