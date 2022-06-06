Авдеевку обстреливают непрерывно, в том числе и жилые дома, - глава ВГА

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Ситуация довольно сложная и на линии фронта, и в самом городе. Буквально недавно тяжелая артиллерия отработала по Авдеевке, в частности по многоэтажкам. Город снова горит. Около 6 утра прилетела авиация, это уже как "доброе утро", и опять же она отработала по той части города, где многоэтажки... Обстрелы продолжаются", - подчеркнул глава ВГА.



Барабаш добавил, что диверсионные группы врага не могут войти в Авдеевку. За 8 лет войны город научился мощно удерживать оборону города.



"ДРГ где-то пытаются пройти в город, однако у них это не выходит", - сказал он.



Барабаш сообщил, что Авдеевка практически разрушена, в городе почти не осталось ни единого уцелевшего здания, хотя степени разрушения разные. Также, по словам Барабаша, заметно, что в оккупантской армии работают не профессионалы. В частности, это видно по тому, как они не попадают в цели.



"По действиям оккупантов видно, что это не совсем профессиональные пилоты. Очень часто не попадают по нашим позициям, а попадают по своим позициям, иногда бьют в город, не прицельно, а куда попало", - добавил он.

Накануне, в Донецкой области нацгвардейцы минометами уничтожили около 20 оккупантов и одну БМП, еще 7 единиц российской техники вывели из строя



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