Авдеевку обстреливают 16 часов в сутки, в городе не осталось ни одного уцелевшего здания, - глава ВГА Барабаш
Глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш сообщил, что в направлении Авдеевки ни один метр украинской земли не захвачен врагом
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Стратегия россиян понятна. Когда противник не может взять линию обороны - он уничтожает гражданскую инфраструктуру. Обстрелы по городу продолжаются до 16 часов в сутки. В Авдеевке нет ни одного уцелевшего дома. Это не полностью разрушенный город, но в многоэтажках нет окон. Есть здания, которые уже невозможно восстановить", - подытожил Барабаш.
Также глава Авдеевской ВГА заверил, что линия фронта на месте.
"Заходят ДРГ, дроны-камикадзе, было применено химическое оружие, они переодеваются в нашу форму, заходят на позиции, называют позывной парней, которые погибли. Но линия фронта вокруг города держится ВСУ, - подчеркнул Барабаш.
- С 24 февраля по 30 мая российские захватчики потеряли около 30 350 военных, 1 349 танков, 3 282 боевых бронированных машин, 643 системы артиллерии, 2 258 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 116 крылатых ракет.
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