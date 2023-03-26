"Авдеевка становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов": глава ГВА заявил об эвакуации коммунальщиков
26 марта глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил об эвакуации сотрудников коммунальных служб и просит жителей также уезжать
Об этом информирует Виталий Барабаш .
"Жаль это признавать, но Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов, или на совершенно разрушенную рашистами Марьинку", - пишет глава администрации.
Барабаш принял решение об эвакуации из Авдеевки коммунальщиков, пытавшихся всеми силами под российскими обстрелами поддерживать чистоту и жизнедеятельность города.
"Лунный пейзаж рисуют россияне ракетами на нашей земле - изо дня в день усерднее", - добавил глава МВА.
Местным жителям города Авдеевка также настоятельно рекомендуют уезжать в безопасные регионы: "Российские ракеты и снаряды не жалеют никого и ничего".
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- Утром в субботу, 25 марта, российские военные нанесли удар двумя ракетами по Авдеевке Донецкой области. Одна попала в промышленную зону, вторая – в центральную часть города, где многоэтажные дома.
- 26 марта российские войска выпустили по городу Авдеевка Донецкой области две ракеты. В результате обстрела повреждены две многоэтажки.
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