Об этом информирует Виталий Барабаш .

"Жаль это признавать, но Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов, или на совершенно разрушенную рашистами Марьинку", - пишет глава администрации.

Барабаш принял решение об эвакуации из Авдеевки коммунальщиков, пытавшихся всеми силами под российскими обстрелами поддерживать чистоту и жизнедеятельность города.

"Лунный пейзаж рисуют россияне ракетами на нашей земле - изо дня в день усерднее", - добавил глава МВА.

Местным жителям города Авдеевка также настоятельно рекомендуют уезжать в безопасные регионы: "Российские ракеты и снаряды не жалеют никого и ничего".