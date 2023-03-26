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"Авдеевка становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов": глава ГВА заявил об эвакуации коммунальщиков

26 мартa, 2023 воскресенье
21:18
Общество

26 марта глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил об эвакуации сотрудников коммунальных служб и просит жителей также уезжать

Об этом информирует Виталий Барабаш .

"Жаль это признавать, но Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов, или на совершенно разрушенную рашистами Марьинку", - пишет глава администрации.

Барабаш принял решение об эвакуации из Авдеевки коммунальщиков, пытавшихся всеми силами под российскими обстрелами поддерживать чистоту и жизнедеятельность города.

"Лунный пейзаж рисуют россияне ракетами на нашей земле - изо дня в день усерднее", - добавил глава МВА.

Местным жителям города Авдеевка также настоятельно рекомендуют уезжать в безопасные регионы: "Российские ракеты и снаряды не жалеют никого и ничего".

  • 7 марта Кабинет министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей по сопровождению одного из родителей или другого законного представителя из зон активных боевых действий.
  • 22 марта стало известно, что россияне обстреливают дорогу из Авдеевки, которую мирные жители используют для эвакуации из прифронтового города. Несмотря на это, за последние три недели из города удалось вывезти 180 человек.
  • Утром в субботу, 25 марта, российские военные нанесли удар двумя ракетами по Авдеевке Донецкой области. Одна попала в промышленную зону, вторая – в центральную часть города, где многоэтажные дома.
  • 26 марта российские войска выпустили по городу Авдеевка Донецкой области две ракеты. В результате обстрела повреждены две многоэтажки.
война с Россией
Донетчина
Авдеевка
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