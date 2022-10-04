Об этом в эфире Еспресо заявил руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

"Если представить циферблат часов, то город простреливается на 45 минут. Откуда может прилететь, никто не знает. Танковые обстрелы, "грады", минометы, тяжелая ствольная артиллерия, бывают и "ураганы", и ракетные удары", - отметил он.

Барабаш ответил на вопрос, что нужно сделать, чтобы Авдеевку не обстреливали.

"Постоянно с командирами бригад на связи, понимание есть. До войны Авдеевка была городом-сателлитом, еще ее называли спальным районом Донецка. Расстояние между городами 6,5 километра, поэтому если добавить шутку, то надо забирать Донецк - тогда у нас будет тихо", - подытожил глава ВГА.