Авдеевка простреливается врагом на 75%, никто не знает, откуда прилетит, - глава ВГА Барабаш
Авдеевка простреливается врагом на 75%, россияне обстреливают город из танков, тяжелой артиллерии, ракетных систем залпового огня, минометов и запускают ракеты
Об этом в эфире Еспресо заявил руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш.
"Если представить циферблат часов, то город простреливается на 45 минут. Откуда может прилететь, никто не знает. Танковые обстрелы, "грады", минометы, тяжелая ствольная артиллерия, бывают и "ураганы", и ракетные удары", - отметил он.
Барабаш ответил на вопрос, что нужно сделать, чтобы Авдеевку не обстреливали.
"Постоянно с командирами бригад на связи, понимание есть. До войны Авдеевка была городом-сателлитом, еще ее называли спальным районом Донецка. Расстояние между городами 6,5 километра, поэтому если добавить шутку, то надо забирать Донецк - тогда у нас будет тихо", - подытожил глава ВГА.
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