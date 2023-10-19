Авдеевка под постоянными обстрелами: из соображений безопасности в город перестали завозить гуманитарку

Об этом в эфире телемарафона сказал глава городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Обстрелы продолжались всю ночь. Круглосуточно мы слышим с позиций стрелковые бои. Гатят они из всего, что есть. Условное снижение градуса напряжения, которое несколько дней было на нашем направлении... К сожалению, вчера мы наблюдали наоборот обострение, увеличилось количество обстрелов по территории общины, увеличилось количество авиаракетных ударов", - сказал чиновник.

По его словам, этими массированными обстрелами города оккупанты компенсируют неудачи на поле боя.

Идет эвакуация гражданских, в городе остается около 1600 человек.

"Понемногу идет эвакуация: вчера (18 октября, – ред.) мы вывезли 4 человека, а позавчера – 9. Надеюсь, что такие обстоятельства (обострение боевых действий, – ред.) все-таки людей немного будут заставлять, видимо, принимать решение по эвакуации", – рассказал Барабаш.

"Мы даже прекратили завоз гуманитарной помощи именно на период обострения, хотя она есть в городе, есть пищевые продукты, есть медицина (лекарство, - ред.) в достаточном количестве, резервы есть", - добавил глава МВА.

Наступление окупантов на Авдеевку

16 октября ISW отметил, что попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились , у оккупантов многочисленные потери солдат и техники. Барабаш тогда подчеркнул , что враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение. Но уже 17 октября в ISW отметили, что в ближайшие дни россияне могут активизировать попытки оцепить Авдеевку, а в британской разведке считают, что наступление россиян на город будет самым масштабным с начала года, ведь они хотят оккупировать Донецкую область в ее административных пределах.

Кроме того, сообщалось , что после начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские: за шесть дней наступления российская армия потеряла по меньшей мере 118 единиц техники против 25 в Украине.