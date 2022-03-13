Авдеевка осталась без тепла после обстрела коксохимического завода
Российские войска произвели обстрел Авдеевского коксохимического завода, в результате чего город остался без отопления
Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе группы "Метинвест".
"13 марта Авдеевский коксохимический завод подвергся массированному обстрелу. Снаряды попали в первый и второй коксовые цеха, смолопогонный и углеподготовительный второй цеха, склад. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Там заметили, что в результате обстрела на заводе остановилась ТЭЦ, подающая на Авдеевку тепло.
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