Авдеевка не единственная точка в Донецкой области, где враг пытается пробить нашу оборону, - корреспондент Еспресо Лагутенко
Артем Лагутенко, корреспондент телеканала "Еспресо", находясь в Лимане, отметил, что противник продолжает попытки отбить Клещиевку, недалеко от Бахмута, также довольно горячо и на Лиманском направлении
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Сейчас на Бахмутском направлении очень тяжело. Понимаю, что у всех сейчас на устах Авдеевка, однако, к сожалению, это не единственная точка на фронте в Донецкой области. Там враг накапливает свои силы и пытается пробить нашу оборону. У меня была возможность пообщаться с бойцами бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины, которые до последнего времени воевали в Клещиевке. По их словам, наступление не всегда самое тяжелое, иногда очень тяжело и оборонять. Клещиевка, которую удалось освободить месяц назад, сегодня страдает от постоянных обстрелов со стороны противника, который пытается отбить этот населенный пункт у ВСУ. Воины Сил обороны Украины и НГУ держат там оборону, но рассказывают, что на один наш снаряд летит 10 вражеских снарядов. Очень тяжелая ситуация, поэтому, возможно, стоит обратить внимание не только на Авдеевку", - отметил корреспондент.
Артем Лагутенко добавил, что, по утверждениям наших воинов, за сутки бывает буквально 15 минут тишины, когда оккупанты не обстреливают наши позиции. Противник не жалеет снарядов и боеприпасов, были случаи, когда россияне использовали противотанковые ракеты, чтобы убить одного солдата нашей обороны.
"На Лиманском фронте тоже достаточно горячо. Была возможность пообщаться с бойцами 66-й отдельной механизированной бригады, которые рассказывали, что в начале октября россияне пробовали осуществить массированное наступление на наши позиции. Украинские защитники отбили это нападение, но было тяжело. Они в течение 4 дней уничтожили 25 единиц боевой техники врага. В частности, наши воины делятся тем, как происходят штурмы россиян, и это очень напоминает фильмы о зомби-апокалипсисе, когда захватчики массированно пускают живую силу в лобовую атаку, в основном это зеки, " Шторм-Z ". А когда мы их уничтожаем, враг фиксирует наши позиции, пытаясь обойти с тыла. Приблизительно так сейчас выглядят действия нашего противника", - резюмировал Лагутенко.
- 25 октября в вечерней сводке Генштаба сообщили, что за сутки украинские защитники отразили 12 атак россиян на Авдеевском направлении Донецкой области.
- 26 октября Генштаб ВСУ проинформировал, что боевики РФ пытаются окружить Авдеевку , часто применяют авиацию. Однако ВСУ держат оборону и наносят врагу значительные потери
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