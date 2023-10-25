Защитники Авдеевки за три недели уничтожили большинство пехоты и техники 114-й, 15-й, 21-й и 30-й мотострелковых бригад ВС РФ, штурмовавших нас севернее Авдеевки. С начала наступления 1 октября россияне смогли за 24 дня продвинуться до полутора километров вперед и установили вчера ночью флаг на терриконе коксохимического завода. То есть даже не заняли террикон, а установили флаг и скрылись. Занять террикон противник не может, потому что он прицельно простреливается нашими огневыми средствами. Очевидно, командование 114 бригады хочет показать какой-то пиар-успех для прикрытия провала своего наступления, ведь прорвать оборону украинских войск и выйти на линию Степово-Бердичи россияне не смогли.

Резервы 1-го корпуса ВС РФ понесли большие потери, и поэтому российское командование вчера бросило на штурм Авдеевки подразделения ЧВК Вагнер. По такому случаю Вагнер амнистировали, несмотря на "мятеж", потому что других резервов для штурма Авдеевки у врага нет — российская армия скована боями на всем фронте.

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Шойгу и Герасимов бросают в бой Вагнер, чтобы получить оправдание, почему Авдеевку не взяла регулярная армия, и переложить ответственность за провал наступления не на войска Минобороны, а на структуру уничтоженного по приказу Шойгу Пригожина.

Битва за Авдеевку для руководства РФ превратилась не только в комическую военную операцию, но и в политическую интригу, вопрос престижа для Минобороны РФ.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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