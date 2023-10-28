Авдеевка и "ловушка Пригожина"
Судьба Авдеевки сегодня во многом зависит от уроков Бахмута. Поскольку сценарии чрезвычайно схожи по своей сути
Оккупанты не планировали устраивать такое грандиозное сражение за Бахмут. Хотя они не представляют светил стратегической мысли, полными идиотами их тоже не назовешь. Как и с Авдеевкой, они сначала пытались охватить Бахмут с флангов и перерезать поставки, но понесли колоссальные потери. Это привело к тому, что я называю "ловушка Пригожина".
Суть этой ловушки в том, что при первоочередных потерях единственный способ их оправдать — это дать результат. И в этой ситуации у потерь уже нет цены. У россиян не существует понятия цены, существует понятие результата. Поэтому Пригожин спокойно заявил, что потери составили почти 50 тысяч убитыми и ранеными, и ни у кого, кроме Гиркина, это не вызвало шок. Почему? Ибо взял Бахмут.
Ситуация под Авдеевкой полностью попадает в ловушку Пригожина. Понеся колоссальные потери в технике и людях, орковские генералы теперь не имеют выбора, как брать город любой ценой. И именно это они будут делать.
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Что это значит для нас? Опять-таки уроки Бахмута. Сам по себе Бахмут никогда не составлял стратегической ценности, но выполнял стратегическую функцию. Во-первых, мы выигрывали время для подготовки новых бригад и получения вооружения для своего контрнаступления. Во-вторых, уничтожение русских войск не давало им возможности готовить их наступления и операции, поскольку большинство ресурсов уходили под Бахмут. К сожалению, в определенный момент, сосредоточение на Бахмуте как на цели самой по себе, а не на выполняемых им функциях, нанесло нам серьезный вред. И именно этот урок, я надеюсь, мы не повторим.
Суть не в том, сохранить ли Авдеевку любой ценой, или отступить. Суть в том, как мы используем "ловушку Пригожина" против оккупантов, чтобы получить преимущество на фронте в целом, а не в одном сражении.
Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист
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