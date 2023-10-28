Оккупанты не планировали устраивать такое грандиозное сражение за Бахмут. Хотя они не представляют светил стратегической мысли, полными идиотами их тоже не назовешь. Как и с Авдеевкой, они сначала пытались охватить Бахмут с флангов и перерезать поставки, но понесли колоссальные потери. Это привело к тому, что я называю "ловушка Пригожина".

Суть этой ловушки в том, что при первоочередных потерях единственный способ их оправдать — это дать результат. И в этой ситуации у потерь уже нет цены. У россиян не существует понятия цены, существует понятие результата. Поэтому Пригожин спокойно заявил, что потери составили почти 50 тысяч убитыми и ранеными, и ни у кого, кроме Гиркина, это не вызвало шок. Почему? Ибо взял Бахмут.

Ситуация под Авдеевкой полностью попадает в ловушку Пригожина. Понеся колоссальные потери в технике и людях, орковские генералы теперь не имеют выбора, как брать город любой ценой. И именно это они будут делать.

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Что это значит для нас? Опять-таки уроки Бахмута. Сам по себе Бахмут никогда не составлял стратегической ценности, но выполнял стратегическую функцию. Во-первых, мы выигрывали время для подготовки новых бригад и получения вооружения для своего контрнаступления. Во-вторых, уничтожение русских войск не давало им возможности готовить их наступления и операции, поскольку большинство ресурсов уходили под Бахмут. К сожалению, в определенный момент, сосредоточение на Бахмуте как на цели самой по себе, а не на выполняемых им функциях, нанесло нам серьезный вред. И именно этот урок, я надеюсь, мы не повторим.

Суть не в том, сохранить ли Авдеевку любой ценой, или отступить. Суть в том, как мы используем "ловушку Пригожина" против оккупантов, чтобы получить преимущество на фронте в целом, а не в одном сражении.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист