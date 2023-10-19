Авдеевка и Купянск: Залужный посетил самые сложные участки фронта
Главнокомандующий Вооруженными Слами Украины Валерий Залужный провел работу на самых сложных Авдеевском и Купянском направлениях
Об этом он сообщил в телеграме.
"На войне нет простых участков фронта. Есть только те, где сложнее. Сейчас это Авдеевка. Здесь противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и окружить город", - говорится в сообщении.
Залужный объяснил, что враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию. Тем не менее, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника.
"С командующими и командирами бригад, выполняющими задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность наших шагов с учетом постоянных изменений оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений", - добавил главком ВСУ.
Также Залужный провел работу на Купянском направлении, где оккупанты продолжают наступательные действия. Наши ребята крепко держат оборону в сверхсложных условиях.
Залужный поблагодарил каждую бригаду, всех защитников, кто в бою за Украину.
Наступление окупантов на Авдеевку
16 октября ISW отметил, что попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились, у оккупантов многочисленные потери солдат и техники. Барабаш тогда подчеркнул, что враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение. Но уже 17 октября в ISW отметили, что в ближайшие дни россияне могут активизировать попытки окружить Авдеевку, а в британской разведке считают, что наступление россиян на город будет самым масштабным с начала года, ведь они хотят оккупировать Донецкую область в ее административных границах.
Кроме того, сообщалось, что после начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские: за шесть дней наступления российская армия потеряла по меньшей мере 118 единиц техники против 25 в Украине.
19 октября в Авдеевку из соображений безопасности перестали завозить гуманитарную помощь.
Бои на Купянском направлении
18 октября разведка Британии назвала главную цель наступления россиян на Купянско-Лиманском направлении. Там сообщили, что в последние две недели Россия увеличила свою активность в наступательных действиях на Купянско-Лиманском направлении. Таким образом оккупанты хотят создать буферную зону вокруг Луганской области.
В сводке Генштаба ВСУ 19 октября сообщалось, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области, а также более 10 атак противника возле Надии Луганской области .
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