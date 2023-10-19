Авдеевка и Купянск: Залужный посетил самые сложные участки фронта

Об этом он сообщил в телеграме.

"На войне нет простых участков фронта. Есть только те, где сложнее. Сейчас это Авдеевка. Здесь противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и окружить город", - говорится в сообщении.

Залужный объяснил, что враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию. Тем не менее, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника.

"С командующими и командирами бригад, выполняющими задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность наших шагов с учетом постоянных изменений оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений", - добавил главком ВСУ.

Также Залужный провел работу на Купянском направлении, где оккупанты продолжают наступательные действия. Наши ребята крепко держат оборону в сверхсложных условиях.

Залужный поблагодарил каждую бригаду, всех защитников, кто в бою за Украину.

Наступление окупантов на Авдеевку

16 октября ISW отметил, что попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились, у оккупантов многочисленные потери солдат и техники. Барабаш тогда подчеркнул, что враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение. Но уже 17 октября в ISW отметили, что в ближайшие дни россияне могут активизировать попытки окружить Авдеевку, а в британской разведке считают, что наступление россиян на город будет самым масштабным с начала года, ведь они хотят оккупировать Донецкую область в ее административных границах.

Кроме того, сообщалось, что после начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские: за шесть дней наступления российская армия потеряла по меньшей мере 118 единиц техники против 25 в Украине.

19 октября в Авдеевку из соображений безопасности перестали завозить гуманитарную помощь.

Бои на Купянском направлении

18 октября разведка Британии назвала главную цель наступления россиян на Купянско-Лиманском направлении. Там сообщили, что в последние две недели Россия увеличила свою активность в наступательных действиях на Купянско-Лиманском направлении. Таким образом оккупанты хотят создать буферную зону вокруг Луганской области.

В сводке Генштаба ВСУ 19 октября сообщалось, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области, а также более 10 атак противника возле Надии Луганской области .