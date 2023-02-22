Авдеевка фактически полностью разрушена, а Бахмут - более чем на 80%, - глава Донецкой ОВА
Глава областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Донецкой области город Авдеевка фактически полностью разрушен, а Бахмут - более чем на 80%
Об этом информирует начальник ОВА Павел Кириленко .
"Авдеевка – город фактически полностью разрушен. Наша крепость Бахмут, также разрушение превышает 80%. Фактически по всей линии фронта относительно одинаковая ситуация – враг, не имея возможности захватить эти города, применяет известную нам тактику "выжженной земли", где он применяет все виды вооружение для того, что уничтожать всю инфраструктуру, гражданское население", – сказал глава области.
Активизация сил русского войска, а именно обстрелы и наступление, наблюдается на Бахмутском направлении.
"Авдеевское, Угледарское направления очень горячо в феврале. Точно могу сказать, что это наступление у врага продолжается. Но те планы, которые они ставят себе, потом переносят, они не выполняются. Мы делаем все, чтобы не просто остановить врага , но и соответствующим стратегическим подходом в дальнейшем освобождать территорию Донбасса", – добавил Кириленко.
В планах освободить территории Донецкой области еще те, которые были оккупированы с 2014 года.
- Днем 25 января русские войска открыли огонь по городу Авдеевка Донецкой области. В результате повреждены многоэтажные дома, произошло возгорание.
- Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил , что за сутки 8 февраля враг произвел 21 обстрел Авдеевки и более 250 обстрелов по позициям ВСУ вокруг города.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.22
Покупка 39.22Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.29Продажа 42.15
- Актуальное
- Важное