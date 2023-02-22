Об этом информирует начальник ОВА Павел Кириленко .

"Авдеевка – город фактически полностью разрушен. Наша крепость Бахмут, также разрушение превышает 80%. Фактически по всей линии фронта относительно одинаковая ситуация – враг, не имея возможности захватить эти города, применяет известную нам тактику "выжженной земли", где он применяет все виды вооружение для того, что уничтожать всю инфраструктуру, гражданское население", – сказал глава области.

Активизация сил русского войска, а именно обстрелы и наступление, наблюдается на Бахмутском направлении.

"Авдеевское, Угледарское направления очень горячо в феврале. Точно могу сказать, что это наступление у врага продолжается. Но те планы, которые они ставят себе, потом переносят, они не выполняются. Мы делаем все, чтобы не просто остановить врага , но и соответствующим стратегическим подходом в дальнейшем освобождать территорию Донбасса", – добавил Кириленко.

В планах освободить территории Донецкой области еще те, которые были оккупированы с 2014 года.