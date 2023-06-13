Об этом пишет Variety .

Так все фильмы из саги "Аватар" передвинулись на год - теперь последняя, 5 часть ленты выйдет в 2031 году, то есть через 8 лет.

Обновленный график выхода фильмов:

Новая "Моана" – 27 июня 2025 года;

"Дедпул 3" – 3 мая 2024 года;

Следующие части "Звездных войн" – 18 декабря 2026 года, 22 мая 2026 года и 17 декабря 2027 года. Пока деталей о новых частях киносаги нет;

"Аватар 3" – 19 декабря 2025 года;

"Аватар 4" – 21 декабря 2029 года;

"Аватар 5" – 19 декабря 2031 года;

Новый "Чужой" – 16 августа 2024 года.

Новое расписание фильмов Marvel: