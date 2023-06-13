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"Аватар 5" в 2031-м и новые "Звездные войны": Disney обновил график выхода будущих фильмов

13 июня, 2023 вторник
20:13
Культура

Disney изменил дату выхода большинства своих будущих фильмов – новые даты релиза получили будущие части "Аватара", "Звездных войн" и почти все ленты Marvel

Об этом пишет Variety .

Так все фильмы из саги "Аватар" передвинулись на год - теперь последняя, 5 часть ленты выйдет в 2031 году, то есть через 8 лет.

Обновленный график выхода фильмов:

  • Новая "Моана" – 27 июня 2025 года;
  • "Дедпул 3" – 3 мая 2024 года;
  • Следующие части "Звездных войн" – 18 декабря 2026 года, 22 мая 2026 года и 17 декабря 2027 года. Пока деталей о новых частях киносаги нет;
  • "Аватар 3" – 19 декабря 2025 года;
  • "Аватар 4" – 21 декабря 2029 года;
  • "Аватар 5" – 19 декабря 2031 года;
  • Новый "Чужой" – 16 августа 2024 года.

Новое расписание фильмов Marvel:

  • "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" – 26 июля 2024 года;
  • "Громовержцы" – 20 декабря 2024 года;
  • "Блейд" – 14 февраля 2025 года;
  • "Фантастическая четверка" – 2 мая 2025 года;
  • "Мстители: Династия Канга" – 1 мая 2026 года;
  • "Мстители: Тайные войны" - 7 мая 2027 года.
Мир
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