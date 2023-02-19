"Аватар 2" стал третьим самым кассовым фильмом в истории
"Аватар: путь воды" Джеймса Кэмерона обогнал в прокате другой фильм режиссера - "Титаник" - и стал третьим самым кассовым фильмом в истории
Об этом сообщает Variety.
"Аватар 2" собрал в мировом прокате $2,2433 млрд, в то время как "Титаник" – $2,2428 млрд.
Сейчас "Путь воды" уступает только "Аватару" и "Мстителям: Финал". Кэмерон является режиссером трех из четырех самых кассовых лент всех времен.
Издание отмечает, что популярность "Аватар 2" объясняется его привлекательностью для всех поколений, а также стимулом смотреть фильм в премиум-формате и 3D-форматах. В Imax сборы фильма превысили $250 млн.
"Это больше, чем многим фильмам удается заработать за весь прокат в кинотеатрах", - говорится в сообщении.
- 13 февраля "Титаник" занимал третье место в рейтинге самых кассовых фильмов в истории с общим сбором $2,217 млрд, в то время как сборы "Аватара 2" составили $2,213 млрд.
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