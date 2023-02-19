"Аватар 2" стал третьим самым кассовым фильмом в истории

Об этом сообщает Variety.

"Аватар 2" собрал в мировом прокате $2,2433 млрд, в то время как "Титаник" – $2,2428 млрд.

Сейчас "Путь воды" уступает только "Аватару" и "Мстителям: Финал". Кэмерон является режиссером трех из четырех самых кассовых лент всех времен.

Издание отмечает, что популярность "Аватар 2" объясняется его привлекательностью для всех поколений, а также стимулом смотреть фильм в премиум-формате и 3D-форматах. В Imax сборы фильма превысили $250 млн.

"Это больше, чем многим фильмам удается заработать за весь прокат в кинотеатрах", - говорится в сообщении.