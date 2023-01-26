"Аватар 2" стал пятым в рейтинге самых кассовых фильмов в истории
"Аватар: путь воды" режиссера Джеймса Кэмерона стал пятым в списке самых кассовых фильмов всех времен, обогнав фильм "Мстители: Война бесконечности"
Об этом сообщает Variety .
"Аватар 2" собрал в мировом прокате $2,054 млрд долларов, "Война бесконечности", в свою очередь, получила $2,052 млрд после выхода в прокат в 2018 году.
По кассовым сборам ленту обгоняют "Аватар" ($2,92 млрд), "Мстители: Финал" ($2,79 млрд), "Титаник" ($2,19 млрд) и "Звездные войны: Пробуждение Силы" ($2,07 млрд) ). Отмечается, что теперь Кэмерону принадлежит разработка трех из пяти самых кассовых фильмов всех времен, ведь "Аватар" и "Титаник" также созданы этим режиссером.
Ожидается, что на следующей неделе лента поднимется в рейтинге еще выше и обгонит "Звездные войны".
- "Аватар 2" может стать одним из самых кассовых фильмов в истории кинематографа.
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