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"Аватар 2" стал пятым в рейтинге самых кассовых фильмов в истории

26 января, 2023 четверг
20:32
Культура

"Аватар: путь воды" режиссера Джеймса Кэмерона стал пятым в списке самых кассовых фильмов всех времен, обогнав фильм "Мстители: Война бесконечности"

Об этом сообщает Variety .

"Аватар 2" собрал в мировом прокате $2,054 млрд долларов, "Война бесконечности", в свою очередь, получила $2,052 млрд после выхода в прокат в 2018 году.

По кассовым сборам ленту обгоняют "Аватар" ($2,92 млрд), "Мстители: Финал" ($2,79 млрд), "Титаник" ($2,19 млрд) и "Звездные войны: Пробуждение Силы" ($2,07 млрд) ). Отмечается, что теперь Кэмерону принадлежит разработка трех из пяти самых кассовых фильмов всех времен, ведь "Аватар" и "Титаник" также созданы этим режиссером.

Ожидается, что на следующей неделе лента поднимется в рейтинге еще выше и обгонит "Звездные войны".

  • "Аватар 2" может стать одним из самых кассовых фильмов в истории кинематографа.

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