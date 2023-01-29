"Аватар 2" стал четвертым из самых кассовых фильмов всех времен

Об этом пишет Deadline.

Сейчас лента Кэмерона собрала в мировом прокате $2,075 млрд. В свою очередь "Звездные войны: Пробуждение Силы" в прокате в свое время собрали $2,071.

Теперь в рейтинге самых кассовых фильмов за всю историю фильма Кэмерон занимает три из четырех первых позиций. Первые три позиции принадлежат "Аватару", "Мстителям: Финал", "Титанику".

Также отмечается, что Paramount производит внутренний перевыпуск "Титаника" ко Дню Святого Валентина, а Disney выпустил фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания", поэтому впереди возможна новая борьба за первенство.

Для Disney недавние достижения "Аватара" означают, что студия выпустила три из пяти лучших мировых фильмов.

26 января "Аватар: путь воды" режиссера Джеймса Кэмерона стал пятым в списке самых кассовых фильмов всех времен, обогнав фильм "Мстители: Война бесконечности".

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