"Аватар 2" может стать одним из самых кассовых фильмов в истории кинематографа
"Аватар: путь воды" режиссера Джеймса Кэмерона собрал уже $1.9 млрд в мировом прокате, сейчас лента занимает 7 место среди самых кассовых фильмов в мире
Об этом пишет издание Deadline.
Отмечается, что 6 место сейчас занимает "Человек-паук: домой пути нет", с общим кассовым сбором $1.921 млрд, так что ожидается, что уже на этой неделе "Аватар 2" догонит фильм по сборам.
Первые 5 позиций самых кассовых фильмов истории занимают: "Аватар", "Мстители: Финал", "Титаник", "Звездные войны: Пробуждение Силы" и "Мстители: война бесконечности".
Также издание отмечает, что больше всего "Аватар 2" преуспел в Китае.
- 28 декабря "Аватар: путь воды" режиссера Джеймса Кэмерона собрал в мировом прокате более $1 млрд.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.62
-
EUR
Покупка 42.06Продажа 43.11
- Актуальное
- Важное