"Аватар 2" может стать одним из самых кассовых фильмов в истории кинематографа

Об этом пишет издание Deadline.

Отмечается, что 6 место сейчас занимает "Человек-паук: домой пути нет", с общим кассовым сбором $1.921 млрд, так что ожидается, что уже на этой неделе "Аватар 2" догонит фильм по сборам.

Первые 5 позиций самых кассовых фильмов истории занимают: "Аватар", "Мстители: Финал", "Титаник", "Звездные войны: Пробуждение Силы" и "Мстители: война бесконечности".

Также издание отмечает, что больше всего "Аватар 2" преуспел в Китае.

28 декабря "Аватар: путь воды" режиссера Джеймса Кэмерона собрал в мировом прокате более $1 млрд.

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