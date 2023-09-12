Аварийные посадки самолетов в полях РФ участятся, - Центр стратегических коммуникаций

Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации.

"Аварийные посадки самолетов в полях РФ участятся, что является прямым следствием террористической политики кремля", - объясняет Центр стратегических коммуникаций.

Дело в том, что пассажирские перевозки в России осуществляют самолеты стран Запада, которые РФ фактически украла, а именно перевела в собственный реестр находящуюся в лизинге авиатехнику.

Российские авиакомпании самостоятельно занимаются техобслуживанием и ремонтом самолетов, используя неоригинальные, преимущественно иранские, запчасти и разбирая на детали самолеты, так как из-за санкций самолеты российских авиалиний не совершают рейсы в большинство международных аэропортов. Соответственно, самолеты не проходят лицензионный ремонт и техобслуживание, поэтому они доведены до аварийного состояния и ситуация постоянно ухудшается.

"Россия подвергает своих пассажиров смертельной опасности, продолжая эксплуатировать аварийные самолеты", - заявляют в центре.