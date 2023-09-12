Аварийные посадки самолетов в полях РФ участятся, - Центр стратегических коммуникаций
Находящиеся в российских авиапарках пассажирские самолеты стран Запада доведены до аварийного состояния и ситуация постоянно ухудшается из-за отсутствия должного обслуживания и ремонтов
Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации.
"Аварийные посадки самолетов в полях РФ участятся, что является прямым следствием террористической политики кремля", - объясняет Центр стратегических коммуникаций.
Дело в том, что пассажирские перевозки в России осуществляют самолеты стран Запада, которые РФ фактически украла, а именно перевела в собственный реестр находящуюся в лизинге авиатехнику.
Российские авиакомпании самостоятельно занимаются техобслуживанием и ремонтом самолетов, используя неоригинальные, преимущественно иранские, запчасти и разбирая на детали самолеты, так как из-за санкций самолеты российских авиалиний не совершают рейсы в большинство международных аэропортов. Соответственно, самолеты не проходят лицензионный ремонт и техобслуживание, поэтому они доведены до аварийного состояния и ситуация постоянно ухудшается.
"Россия подвергает своих пассажиров смертельной опасности, продолжая эксплуатировать аварийные самолеты", - заявляют в центре.
- В России 12 сентября пассажирский самолет, следовавший в направлении Сочи – Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. На борту находились не менее 170 человек, известно о четырех пострадавших.
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