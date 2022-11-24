Аварийные отключения в Киеве применены в 25% города

Об этом в телеграмме сообщает Киевская городская военная администрация.

В 10:40 КГВА предоставила информацию об отсутствии электроснабжения в 25% жилищного фонда столицы, продолжаются аварийные отключения света.

Также отмечается, что наземный транспорт Киева работает: и наземный, и подземный. В целях экономии электричества работу трамваев заменят автобусные маршруты.

Водоснабжение восстановлено на левом берегу Днепра, на правом же обещают обновить в первой половине дня 24 ноября.

"Все аварийные бригады и коммунальные службы города работают над ликвидацией последствий вчерашней ракетной атаки на столицу", - подчеркивают КМВА.

Днем 23 ноября РФ нанесла массированную атаку по Украине.

Оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде. Снабжение воды приостановлено во всем Киеве.

24 ноября в Генштабе Вооруженных Сил Украины уточнили, что 23 ноября российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет". 51 ракету и 5 указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили.

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