Аварийные отключения в Киеве применены в 25% города
По состоянию на утро 24 ноября без электроснабжения из-за аварийных отключений находится четверть жилищного фонда столицы
Об этом в телеграмме сообщает Киевская городская военная администрация.
В 10:40 КГВА предоставила информацию об отсутствии электроснабжения в 25% жилищного фонда столицы, продолжаются аварийные отключения света.
Также отмечается, что наземный транспорт Киева работает: и наземный, и подземный. В целях экономии электричества работу трамваев заменят автобусные маршруты.
Водоснабжение восстановлено на левом берегу Днепра, на правом же обещают обновить в первой половине дня 24 ноября.
"Все аварийные бригады и коммунальные службы города работают над ликвидацией последствий вчерашней ракетной атаки на столицу", - подчеркивают КМВА.
- Днем 23 ноября РФ нанесла массированную атаку по Украине.
- Оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде. Снабжение воды приостановлено во всем Киеве.
- 24 ноября в Генштабе Вооруженных Сил Украины уточнили, что 23 ноября российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет". 51 ракету и 5 указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили.
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