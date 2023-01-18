Об этом сообщает Укрэнерго .

По данным компании, сегодня потребление электроэнергии: прогнозируется несколько меньше, чем вчера, чему способствует потепление.

"В то же время сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. Пока что генерация не покрывает четверть потребления в стране", - отмечает Укрэнерго.

Специалисты напомнили, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. В результате атаки 14 января существенно повреждены несколько энергоблоков тепловых электростанций .

Облэнерго получили лимиты потребления на сегодняшний день.

"Пока из-за их превышения уже применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях Украины", - отметили в Укрэнерго.

17 января в ДТЭК сообщали о "чрезвычайно высоком дефиците" на Днепропетровщине.

Также ДТЭК отмечал, что в Киеве и области ввели экстренные отключения света .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb