Аварийные отключения света применены в Днепропетровской, Киевской и еще шести областях, - Укрэнерго
На утро 18 января из-за превышения лимитов аварийные отключения света применены в Днепропетровской, Киевской, Житомирской и еще пяти областях
Об этом сообщает Укрэнерго .
По данным компании, сегодня потребление электроэнергии: прогнозируется несколько меньше, чем вчера, чему способствует потепление.
"В то же время сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. Пока что генерация не покрывает четверть потребления в стране", - отмечает Укрэнерго.
Специалисты напомнили, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. В результате атаки 14 января существенно повреждены несколько энергоблоков тепловых электростанций .
Облэнерго получили лимиты потребления на сегодняшний день.
"Пока из-за их превышения уже применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях Украины", - отметили в Укрэнерго.
- 17 января в ДТЭК сообщали о "чрезвычайно высоком дефиците" на Днепропетровщине.
- Также ДТЭК отмечал, что в Киеве и области ввели экстренные отключения света .
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