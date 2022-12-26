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Аварийные отключения электроэнергии введены в 5 областях и в Киеве

26 декабря, 2022 понедельник
11:40
Экономика

Учитывая существенный дефицит мощности в энергосистеме на утро 26 декабря в пяти областях Украины, а также в Киеве действуют аварийные графики отключения электроэнергии

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Как уточнили в Укрэнерго, в результате значительных повреждений магистральных сетей вследствие массированных атак россиян в настоящее время имеются ограничения в системе передачи электроэнергии. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления.

В то же время из-за превышения лимитов потребления 26 декабря аварийные отключения пришлось ввести в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской и Киевской областях, а также в Киеве.

"На объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате уже девяти массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы. Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирование ряда ключевых объектов требует значительного времени", – добавили в компании и заверили, что готовы к любым сценариям и в любых условиях возобновлять работу энергосистемы.

  • Напомним, 23 декабря произошла 21-я террористическая атака России на энергетические объекты группы ДТЭК в течение сентября-декабря. В результате 25 энергетиков были ранены, 3 погибли. Также были пострадали спасатели и работники подрядных организаций.

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