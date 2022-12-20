Аварийные отключения 20 декабря применены в 11 регионах Украины

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания правительства.

"По состоянию на утро 20 декабря в энергосистеме работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций. Впрочем из-за существенных повреждений в сети сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Для поддержания сбалансированной работы энергосистемы применены аварийные отключения в 11 регионах нашего государства", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что украинская энергосистема пережила 9 массированных атак и десятки ударов. Сейчас энергетики одолевают последствия вчерашнего вражеского удара БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры.

"Вчера государство-террорист своей целью избрало объекты энергетики в центральном регионе. Силы Воздушной обороны обезвредили большую часть вражеских дронов, но, к сожалению, имеем попадание по высоковольтной сети. Ремонты продолжаются, но ситуация остается действительно сложной", - добавил премьер.

Денис Шмыгаль отметил, что украинцам нужно готовиться к новым атакам, ведь Россия будет делать все, чтобы Новый год и Рождество в Украине прошли в темноте. И подчеркнул, что в нынешних условиях невозможно прогнозировать сроки возобновления стабильного энергоснабжения.

"Поэтому мы говорим людям правду о том, что ситуация сложна; о том, что свет может быть всего по несколько часов в день; о том, что положение дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массированности новых атак россиян ", – сказал он.

Утром 20 декабря в Киеве действовали аварийные отключения света, некоторые котельные работали по очереди. Как сообщали в Укрэнерго, в столице обеспечивалось менее половины потребления электроэнергии.

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