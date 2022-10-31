Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" .

"Из-за сегодняшних ракетных атак террорашистов повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы сразу в нескольких регионах. Для устранения последствий в 17:00 Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для применения графиков аварийного отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины", - говорится в сообщении.

Укрэнерго ограничило потребителей, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий и дать энергетикам возможность быстро восстановить поврежденные объекты. Компания вместе с операторами распределительных сетей работает для того, чтобы побыстрее починить энергетическую инфраструктуру.

Ремонтные бригады работают круглосуточно.

В столице и других областях Украины утром 31 октября прогремели взрывы, российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры .

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры по всей Украине начались экстренные отключения электроэнергии.

Утром, когда Фиала прибыл в Киев, оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел Украины. По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, российскими ракетами и дронами было повреждено 18 объектов в 10 регионах. В полиции уточнили, что пострадали 13 человек.

В Украине в результате ракетных обстрелов 31 октября пострадали 13 человек.

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