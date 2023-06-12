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Авария на ЗАЭС может коснуться 40 стран мира и 1 млрд человек, - экс-глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Плачков

12 июня, 2023 понедельник
17:42
Война с Россией

Если на ЗАЭС не хватит электроэнергии и воды, то начнет плавиться топливо, а затем начнет плавиться активная зона реактора

Об этом сказал экс-глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков в эфире телеканала "Еспресо".

"Апокалиптический сценарий, который может быть на ЗАЭС, – это плавление активных зон реактора. В худшем случае, если не хватит электроэнергии и воды, то начнет плавиться топливо, а затем начнет плавиться активная зона реактора", – пояснил Плачков.

По его словам, авария на ЗАЭС может затронуть 40 стран мира и 1 млрд человек.

"Считаю, что россияне на такой сценарий не пойдут, потому что ЗАЭС расположена не так далеко от границ РФ. По оценкам экспертов, запроектная авария на ЗАЭС может затронуть 40 стран мира и 1 млрд человек", - подчеркнул Плачков.

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