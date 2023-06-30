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Авария на ЗАЭС или применение ядерного оружия станет концом Путина, - майор США в отставке Спенсер

30 июня, 2023 пятница
23:38
Война с Россией

Если президент РФ Владимир Путин устроит ядерную катастрофу или применит ядерное оружие, то последствия не заставят себя ждать – НАТО применит пятую статью и последует немедленная реакция

Об этом в эфире Еспресо заявил майор армии США в отставке и военный эксперт Джон Спенсер.

"Мне было приятно видеть, что американские лидеры обращаются публично и называют Путина террористом мирового масштаба. Если Путин действительно приведет к ядерной катастрофе, если он применит ядерное оружие, то последствия не заставят себя ждать. НАТО применит пятую статью и будет немедленная реакция, ведь Путин и его генералы должны понять, какими будут последствия таких действий", - сказал он.

По его убеждению, этого не произойдет.

"Ведь эти террористы понимают, что их мощь в силе и нам необходимо ее сдерживать. Путин прекрасно понимает, что в любом из двух сценариев: применение тактического ядерного оружия или ядерная катастрофа на ЗАЭС наступит конец его режима", - подытожил Спенсер.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также кафиры почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Затем начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

29 июня в Украине стартовали масштабные учения на случай возможного теракта на Запорожской АЭС. Экстренные службы будут отрабатывать алгоритм действий в 4 областях.

Утром ГУР сообщало, что кафиры постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил , что российские войска подготовили все для техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
 

Владимир Путин
ядерное оружие
ядерная безопасность
Запорожская область
Запорожская АЕС
НАТО
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