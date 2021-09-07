Авария на шахте в ОРЛО: пострадали еще 19 горняков
В результате обрыва каната шахтной клети кроме девяти погибших пострадали еще 19 горняков
Об этом сообщила "пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР".
"В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие ... Организовано штаб по ликвидации аварии", - говорится в сообщении.
Тела погибших в результате аварии на шахте "Красный партизан" уже подняли на поверхность.
Также известно о 19 травмированных. Их эвакуировали и госпитализировали в травматологическое отделение центральной городской больницы Свердловска.
- Напомним, что в результате обрыва каната клети на шахте в Орлоя погибли 9 человек.
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