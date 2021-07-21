Авария на "Ривнеазоте": выбросы могут выпадать в виде кислотных дождей, - преподаватель кафедры химии

Об этом сообщает " Общественное ".

"Насколько я вижу ситуацию по фото, то эти оранжевые газы, нитрозные газы, это NO2. Его еще называют" лисий хвост ". Это оксид азота четырехвалентного. Азотная кислота разлагается на этот газ и он потом может, соответственно, взаимодействовать с водой и выпадать в виде кислотных дождей ", - сказала Мысина.

Она отметила, что кислотные дожди могут повлиять на растительность: может пожелтеть трава, листья. А для воздействия на человеческий организм требуется большая концентрация газов. Говорить о последствиях именно в этой ситуации не готова, поскольку не располагает данными о мощности выбросов.

"Если есть большая концентрация азотной кислоты, то она имеет специфический запах. Если незначительная концентрация, то я не думаю, что оно очень вредно, но с точки зрения химии, то лучше все же поберечься. Не выходить на воздух, побыть дома. Береженого Бог бережет. Может, и не будет вреда для здоровья, если действительно незначительные концентрации вышли ", - отметила она.



Агрохимик, кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Адаменко также пояснил, что главным риском от подобной аварии является выпадение опасных кислотный дождей.



Представитель Службы спасения Дмитрий Мельник сообщил, что содержание оксидов азота в воздухе на центральной дороге на территории предприятия по состоянию на 17:10 был 0,8 миллиграмма на метр кубический, а на дороге от цеха к военизированного газоспасательного отряда 0,5 миллиграмма на метр кубический.



В ГСЧС уточнили, что предельно допустимая концентрация оксидов азота в воздухе рабочей зоны составляет 5 мг на метр кубический, а на территории предприятия 1,5 мг на метр кубический.





Напомним, что на предприятии "Ривнеазот" произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты.