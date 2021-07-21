Авария на "Ривнеазоте»: на химобьектах Украины проведут внеплановые проверки, - Монастырский

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский во время заседания правительства.

"С целью предупреждения и недопущения подобных аварий, считаем необходимым поручить Гоструда, ГСЧС и Госэкологии проведение внеплановых совместных проверок химически опасных объектов первой и второй степени химической опасности с практической отработкой действий персонала и объектов аварийно спасательных служб по реагированию на возникновение таких аварий ", - подчеркнул он.



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Монастырский отметил, что такие проверки можно провести до конца года.

Напомним, что на предприятии "Ривнеазот" произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты.

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) исследует почвы вблизи завода "Ривнеазот", на котором 20 июля произошло авария, и ближайших населенных пунктов.

Среди предыдущих причин разгерметизации трубопровода на заводе "Ровноазот" названо несоответствие материала заявленным характеристикам и коррозию.

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