Авария на "Ривнеазоте»: на химобьектах Украины проведут внеплановые проверки, - Монастырский
Из-за аварии на заводе "Ровноазот" по всей Украине до конца года должны провести внеплановые проверки на химически опасных объектах
Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский во время заседания правительства.
"С целью предупреждения и недопущения подобных аварий, считаем необходимым поручить Гоструда, ГСЧС и Госэкологии проведение внеплановых совместных проверок химически опасных объектов первой и второй степени химической опасности с практической отработкой действий персонала и объектов аварийно спасательных служб по реагированию на возникновение таких аварий ", - подчеркнул он.
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Монастырский отметил, что такие проверки можно провести до конца года.
- Напомним, что на предприятии "Ривнеазот" произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты.
- Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) исследует почвы вблизи завода "Ривнеазот", на котором 20 июля произошло авария, и ближайших населенных пунктов.
- Среди предыдущих причин разгерметизации трубопровода на заводе "Ровноазот" названо несоответствие материала заявленным характеристикам и коррозию.
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