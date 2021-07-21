Авария на "Ривнеазоте": Монастырский назвал вероятные причины

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



"Если мы говорим о предварительных причинах, то само предприятие функционирует с 1969 года. По предварительной информации, капитальный ремонт с заменой трубопровода не происходил последнее десятилетие, поэтому предварительные причины могут быть несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода", - сказал Монастырский.



Однако, по его словам, окончательный вывод предоставит специальная комиссия, которая сейчас работает на территории предприятия.



Министр добавил, что для привлечения виновных к ответственности по данному факту полиция также начала досудебное расследование по статье о нарушении правил пожарной опасности на взрывоопасных предприятиях или цехах.

Напомним, что на предприятии "Ривнеазот" произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты.

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