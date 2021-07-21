Авария на "Ривнеазоте": Госэкоинспекция исследует почвы вблизи завода
Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) исследует почвы вблизи завода "Ривнеазот", на котором 20 июля произошла авария, и ближайших населенных пунктов
Об этом в Facebook сообщил председатель ГЭИ Андрей Малеванный.
"Продолжается проведение экологической экспертизы в связи с аварийной ситуацией на ЧАО" Ривнеазот ". Вчера и сегодня осуществляется исследования почв в населенных пунктах вблизи предприятия с учетом розы ветров", - написал Малеванный.
По его словам, пробы почвы уже отобраны в пяти точках: вблизи предприятия "Ривнеазот", на территории населенных пунктов Городок, Караевичи, Обарив, а также в городе Ровно (с стороны луцкого кольца).
Рисованный также добавил, что поступления загрязняющих веществ в воздух прекращено. Специалисты также провели замеры атмосферного воздуха - показатели в рамках допустимых концентраций.
- Напомним, что на предприятии "Ривнеазот" произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты.
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