Авария на "Ривнеазот": полиция открыла уголовное дело о нарушении правил безопасности

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ривненской области в Facebook.

Правоохранители установили, что произошла аварийная остановка агрегата.



По предварительным данным, произошла разгерметизация трубопровода в районе подогревателя хвостовых газов.

"Следователи открыли дело по статье " Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах ".

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

На предприятии "Ривнеазот" произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты.