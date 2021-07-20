Авария на "Ривнеазот": полиция открыла уголовное дело о нарушении правил безопасности
Полиция открыла дело из-за разгерметизации трубопровода на предприятии "Ривнеазот"
Об этом сообщила пресс-служба полиции Ривненской области в Facebook.
Правоохранители установили, что произошла аварийная остановка агрегата.
По предварительным данным, произошла разгерметизация трубопровода в районе подогревателя хвостовых газов.
"Следователи открыли дело по статье " Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах ".
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
- На предприятии "Ривнеазот" произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты.
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