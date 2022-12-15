Авария на МКС: выход российских астронавтов в открытый космос отменен
Работы по выходу российских космонавтов в открытый космос отменены в связи с разгерметизацией внешнего контура системы охлаждения корабля "Союз", пристыкованного к Международной космической станции
Об этом пишет "Интерфакс".
"Диспетчеры миссии оценивают последствия утечки охлаждающей жидкости, обнаруженной на корабле "Союз МС-22", - говорится в сообщении МКС в соцсети, которую ведет NASA. – "Космическая станция находится в хорошем состоянии, экипаж 68-й экспедиции в безопасности".
Ранее в четверг в Роскосмос" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.
Как стало известно по переговорам МКС с Землей, Центр управления полетами (ЦУП) принял решение прекратить работы по выходу космонавтов в открытый космос в связи с разгерметизацией внешнего контура системы охлаждения корабля "Союз", пристыкованного к станции.
"Корабль внутри герметичный, на станции тоже полный порядок", - сообщили в ЦУП.
Космонавты Прокопьев и Петелин в четверг должны были выйти в открытый космос с борта МКС для проведения работ, в ходе которых планировалось впервые привлечь европейский манипулятор ERA.
Это второй подряд перенос работ в открытом космосе по российской программе. 25 ноября космонавты не смогли выполнить работу из-за нештатного функционирования помп в системе охлаждения одного из скафандров.
- Отметим, что одну из предыдущих поломок на МКС российские космонавты заделывали с помощью пленки и скотча.
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