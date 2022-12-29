Об этом пишет Reuters.

14 декабря у российского космического корабля "Союз" из-за повреждения обшивки произошла утечка охлаждающей жидкости. На борту аппарата в это время находились трое астронавтов – один американец и двое россиян – которые еще в сентябре прибыли на МКС для выполнения 6-месячной миссии.

В настоящее время они находятся в поврежденной капсуле "Союза", пристыкованной к МКС. Люк на станцию астронавты держат открытым, чтобы у них на корабле не повышалась температура. Руководитель российских пилотируемых космических программ Сергей Крикалев заявил журналистам, что температура в капсуле быстро увеличится, если люк на станцию закрыть.

Сейчас к МКС также пристыкован другой корабль – Crew Dragon компании SpaceX. На нем к станции прилетели еще четверо астронавтов. Просьба NASA состоит в том, не сможет ли этот аппарат доставить команду "Союза" на Землю. Но проблема в том, что на корабле всего четыре места.

Ранее Роскосмос заявлял, что он также раздумывает, как спасать троих астронавтов. Планировалось послать за ними еще один "Союз". При этом принятие окончательного решения было отложено до января.

Как сообщал The Guardian причиной повреждения мог стать метеорит, или заводская нехватка российского корабля. В результате поломки в борту образуется дыра, а температура внутри растет, что может повлиять на работоспособность аппарата и здоровье астронавтов. В России отмечают, что вернуть космонавтов смогут только в конце февраля, когда в МКС может отправиться еще один корабль "Союз".

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