Авария на МКС: Космонавтов вернут на Землю следующим кораблем "Союз"

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Роскосмоса.

В декабре на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" произошла разгерметизация. Температура на корабле поднималась до +40 (в жилом отсеке – до +30), из-за утечки охлаждающей жидкости.

"После возникновения нештатной ситуации с кораблем "Союз ТС-22" обсуждались два варианта запуска корабля "Союз ТС-23" – в пилотируемом режиме с одним космонавтом или беспилотном режиме", - рассказал журналистам глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Выбрали второй вариант - "Союз" 20 февраля повезет только груз на МКС, а затем заберет застрявший экипаж. А "Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа.

Радиатор с охлаждающей жидкостью на "Союзе МС-22" был поврежден при ударе "спорадическим метеороидом", а именно "элементом космического мусора размером до 1 миллиметра" на скорости 7000 метров в секунду, заявил Борисов. Версия о браке, по его словам, не подтвердилась.

НАСА, сказал глава "Роскосмоса", согласилась с решением о переносе возвращения экипажа на Землю: в него входят российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Франсиско Рубио.

Напомним, об аварии на МКС стало известно 15 декабря.

Причиной повреждения мог стать метеорит, или заводская нехватка российского корабля. В России отмечали, что вернуть космонавтов смогут только в конце февраля, когда в МКС может отправиться еще один корабль "Союз".

NASA обращалось к SpaceX с просьбой спасти астронавтов из поврежденного корабля.

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