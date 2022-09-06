За считанные месяцы 2022 года британский премьер Борис Джонсон превратился для украинцев в поистине эпического героя. Пока в Лондоне возмущались наглостью, с которой глава правительства врал свои собственным избирателям, на берегах Днепра мало кто выражал сомнение в искренности его чувств к народу, живущему на противоположной стороне европейского континента. Джонсона рисовали – и это не шутка! - в образе рыцаря в сияющих доспехах. А публицисты искали обоснований "многолетней британско-украинской дружбы", ярким символом которой уже стал этот эксцентричный, но безусловно харизматичный лидер. Вспомнить действительно было что. Вплоть до Гити Вессекской, дочери последнего англосаксонского короля Гарольда, ставшей женой Владимира Мономаха. Так корней британского рыцарства, уходящих в украинские степи.

Король Артур и рыцари "круглого стола". Средневековая миниатюра

И это тоже не вымысел. Многие серьезные исследователи действительно считают короля Артура и рыцарей "круглого стола", точнее их реальные исторические прототипы, потомками сарматов. Тех сарматов, которые в составе римского войска были отправлены императором Марком Аврелием в Британию. Откомандированы были катафрактариями – то есть тяжелой конницей, ярким признаком которой были чешуйчатые доспехи. Так же и средневековые рыцари (которые тоже были разновидностью тяжелой кавалерии) одевались в кольчуги и латы. Легенды об Эскалибуре и рыцарской привычке использовать для молитвы вонзенный в землю меч имеют очевидные параллели с сарматскими ритуалами чествования меча – как воплощение бога войны. Да и само имя сарматов по одной из версий означает "опоясанное мечом".

Бой римлян с сарматами

Правда, в римское войско будущие «артурианцы» попали не в Украину, а в Паннонию, то есть в современной Венгрии. В долину Дуная они точно переселились из Причерноморья, которое в те времена называли Сарматией. И продолжали называть в средневековье, даже в раннее новое время. Чем не Авалон, где по легенде выковали меч короля Артура (имя которого тоже можно перевести как «сын Хорса», сарматского бога солнца)?

Некоторые ученые даже предполагали, что в степях современной Украины сарматы не только ковали мечи и чествовали Хорса, но и демонстрировали свою сноровку именно как катафрактарии – атакуя противников сомкнуть рядами, взъерошенными длинными копьями. Правда, убедительных доказательств этой версии не нашли. Поэтому вполне возможно, что сарматы позаимствовали римские или персидские способы боя уже на Дунае (в конце концов, персидских тяжелых всадников стали называть катафрактариями гораздо раньше сарматских).

Карта, на которой Сарматией обозначена вся Восточная Европа

Но западноевропейские рыцари – не единственные претенденты на наследство "хозяев степей". Начиная с XV века, под влиянием письменных изысканий Яна Длугоша, Матвея Карпиги и Матвея Стрыйковского, сарматские корни начали настойчиво искать польскую шляхту. Хотя Причерноморье в те времена уже находилось под властью совсем другого государства. Было бы воодушевление – а она таки была.

"Сарматский" портрет Станислава Щуки, подканцлера литовского

Воинствующий народ древности, известный не только боевыми победами, но и стремлением к свободе, которой не уступал ни соседским монархам, ни собственным вожакам, казался польским аристократам "примерным предком", на которого стоило бы равняться и через столетие. Что-то подобное, между прочим, в те времена происходило и в Венгрии, но тамошняя шляхта избрала другой пример, более близкий ей исторически – гуннов Аттилы.

"Аттила, король венгров". Гравюра XVII столетия

Важно при этом отметить, что потомками сарматов объявили не всех поляков, а именно господствующий, рыцарский (опять же) слой – в те времена, собственно, именно господ и именовали народом (даже в официальном названии государства – "Речь Посполитая обоих народов") речь шла не обо всех ее подданных, а только о шляхте Короны Польской и Великого Княжества соответственно). Крепостных ты мещан оставляли за скобками политической жизни - поэтому в их происхождении ничего "удельно сарматского" не находили. Со временем это стало основанием насмешки над шляхетским "сарматизмом", как проявлением безудержной и в то же время ничем не обоснованной спеси, интеллектуальной ограниченности и загуменного консерватизма.

Карацена – панцирь польского шляхтича, напоминавший сарматские доспехи

Но в XVII веке до такого переосмысления было далеко. И на "сарматское наследие" появлялись новые претенденты. Сначала украинская шляхта. А впоследствии и казачество, считавшее себя по меньшей мере равным шляхте по достоинству. Кроме географической близости к землям сарматов, у жителей Руси был и "дополнительный аргумент" - название одного из сарматских племенных союзов, роксоланов.

"Сарматский" портрет Дмитрия Вишневецкого, одного из основателей украинского казачества

Конечно, чтобы увидеть нечто общее между "сияющими аланами" (именно так обычно переводят это племенное имя) и Русью, нужно как минимум большое желание. Но во времена, когда языком церкви, ученых и вообще образованных людей была латынь, название Руси латинизировалось именно как "Роксолания". Поэтому и русины стали роксоланами – среди них и самая известная русинка XVI века, Гюррем Султан, жена Сулеймана I Пышного и мать Селима II Пьяницы.

Гюррем Султан, известная как Роксолана

Но это определение было уже не сословным, речь шла именно о жителях определенного края и представителях определенного народа. Что касается казацкого сословия, то запорожцы, в отличие от польских и даже украинских шляхтичей, по крайней мере, жили в степи. Да и их быт был намного ближе к быту кочевников-сарматов.

Казаки в степи

Кроме того, рядом с сечевиками жили и другие степняки – крымцы и ногаи. Обустроившиеся в Причерноморье намного раньше казаков. А по образу жизни к кочевым народам древности были еще ближе. Собственно, уже упомянутый нами Матвей Карпига даже именовал их сарматами – как бы азиатскими. Но это определение можно списать на религиозную пристрастность. Ибо европейцами у него были только христиане. Хотя тот же Птолемей, которому Карпига хотел быть подобным, определял "европейских сарматов" как живущих к западу от Дона, то есть в нынешних украинских степях и Крыму.

Ногай и крымец

С другой стороны, для античных авторов все сарматы когда-то пришли из-за Дона, поэтому были азиатскими по происхождению. К тому же древние писатели не оставили не просто подробных, но и сколько-нибудь четких сведений о сарматском языке. Оставив широкое поле для предположений современным исследователям.

Сармацкая диадема

Геродот, правда, намекал, что восточные соседи скифов разговаривали схожим с ними, но будто "издавна испорченным" говором. Но рассказывал он это о савромате. Какие с сарматами на самом деле были не тождественны! Да, эти два названия (или, как говорят ученые, этнонимы) схожи между собой, первое – греческое, второе – римское (чуть не сказал "испорчено"), и часто их использовали как синонимы. Однако современные историки пытаются избежать путаницы. Поэтому савроматами обычно называют племена, обитавшие восточнее скифских земель в VI-III веках до нашей эры, а сарматами – тех, которые были известны со II века.

Сарматский меч

Их культуры были в чем-то близки — например, в технологиях производства посуды. Но кое в чем резко отличались друг от друга. И это несколько имеет принципиальное значение. Скажем, у сарматов появились длинные мечи – а мы помним, какую роль они играли в их религии. Родиной такого типа мечей считают… нет, не сказочный Авалон, а исторический Китай. И уже потому исследователи предполагают, что среди сарматов могли быть потомки сюнну – соседей китайцев, которых считают предками… тюрок. В то же время скифов и савроматов большинство ученых считают народами иранской группы, то есть индоевропейцами.

Рукоять меча, найденного в погребении вожака роксоланов Инисмея. Фото: Алексей Мустафин

Сарматы были более воинственными и агрессивными, чем предшественники. В первую очередь, в отношениях с западными соседями. Савроматы известны как верные союзники скифов. Они поддерживали их, в частности, в войне с Дарием Великим – в то время как тавры решили остаться в стороне. А вот сарматы наоборот вытеснили скифов из причерноморских степей и захватили их земли. Некоторые исследователи, правда, предполагают, что между переселением скифов и приходом сарматов прошло некоторое время, на самом деле нападающими были какие-то другие племена. К примеру, сераки. Но другие ученые настаивают, что и сераки были сарматами. И вообще под этим названием объединялись разные племена и племенные союзы, возможно даже разноязычные.

Сарматский всадник

К тому же мы знаем о приступах сарматов и обитавших в лесостепи племен (возможных предков славян). Именно в это время они начинают строить оборонные постройки, в которых найдены многочисленные наконечники стрел, очевидно оставленных нападающими-кочевниками. Сохранились свидетельства о сарматских нападениях на греческие города, на даков и римлян.

Монеты, чеканные в Ольвии для Инисмея с его тамгой

С греками, правда, сарматы иногда заключали и союзы. Ольвия, скажем, чеканила монеты для предводителей роксоланов Фарзоя и Инисмея – захоронение последнего было найдено у села Пороги Винницкой области. Херсонес Таврический благодарил «царицу» Амази за спасение от крымских скифов. За одного из сарматских вожаков выдал свою дочь понтийский царь Митридат Евпатор – возможно, именно она была похоронена в Ногайчинском кургане возле крымского села Ногайлы-Ахмат. В Боспорском царстве в конце концов даже утвердилась сарматская династия, чьи права на престол признали и римские императоры. Но такая политическая и дипломатическая активность так же резко контрастировала с тихой и неторопливой жизнью савроматов эпохи Геродота.

Монета боспорского царя Савромата I

При новых хозяевах Причерноморья по инерции еще называли Скифией, но все чаще Сарматией. И сарматы воспринимали ее как свой настоящий дом. Некоторые из них даже осели на приазовских и крымских землях, где не только пасли скот, но и выращивали пшеницу и просо. Большинство, впрочем, оставались кочевниками, кочевой образ жизни вел и знать, и предводители сарматов. Некоторые из племен иногда ее покидали, отправляясь в дальние захватнические походы, но потом возвращались – как король Артур в конце концов вернулся к своему Авалону. И так продолжалось, пока на берегах Днепра не появились новые пришельцы – германцы-готы и тюрки-гуны. И не превратили сарматов из хозяев степи в зависимых от себя союзников. Или даже обычных подданных.

Готско-сарматская пряжка

Сарматы, конечно, не исчезли с карты сразу. Самые активные из них – аланы – даже приобщились к наскокам германцев и гуннов на Западную Европу. Часть аланов со временем таки вернулась и расселилась в предыгрышах Кавказа – где были известны до монгольского нашествия.

Череп из аланского захоронения возле Мангупа

Остальные достигли Галлии и Испании, где их догнали и почти полностью истребили готы. Оставшиеся в живых признали свои правителем короля вандалов – непримиримого соперника готов. империи византийцы.

Всадник. Североафриканская мозаика V века

Безусловно, определенное количество степняков (и аланов в частности) со временем растворилось среди соседей-славян. В первую очередь северян, проживавших на днепровском Левобережье. Михаил Грушевский предполагал, что нечто подобное, чуть ли не раньше, произошло с племенным союзом антов на Правобережье – в конце концов их название, известное из византийских источников, как и название северян, которое мы знаем из отечественных летописей, часто трактуются как сарматские или полусарматские. Но это, как говорится, неточно. И, конечно, нет никакого отношения к дальнейшему, полностью искусственному конструированию генеалогий польской шляхты и украинского казачества.

Дюрбе Джанике ханим в Кирк-Оре (теперь Чуфут-кале). Фото: Алексей Мустафин

Подавляющее большинство сарматов смешалось с новыми переселенцами, которые овладели причерноморскими степями и Крымом, и были близки к ним своей культурой и образом жизни. Разве что говорили на тюркских языках – вполне возможно не чуждыми и для самих сарматов (или, по крайней мере, части из них). Процесс этот продолжался довольно долго и в целом завершился примерно в XIII веке. Поэтому именно современные киримлы и другие тюркоязычные жители полуострова на самом деле являются прямыми наследниками сарматов – без книжных обоснований и придворных выдумок в духе средневековых романов. И совсем не удивительно, что крымский Камелот – сарматскую крепость Кирк-Ор, возведенную на высокой скале рядом с современным Бахчисарае, Хаджи-Герай сделал первой столицей Крымского ханства. Государства, объединившие под своей властью почти всю бывшую европейскую Сарматию – от Дуная до Дона.