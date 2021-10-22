Аваков заболел коронавирусом

Об этом заявил представитель пресс-службы политика Ярослав Тракало в комментарии УП.

Он отметил, что получив положительный результат теста на коронавирус Аваков отправился на самоизоляцию.

Тракало добавил, что экс-министр чувствует себя нормально, но не госпитализироваля, а находится дома.

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