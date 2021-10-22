Аваков заболел коронавирусом
Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заболел коронавирусом
Об этом заявил представитель пресс-службы политика Ярослав Тракало в комментарии УП.
Он отметил, что получив положительный результат теста на коронавирус Аваков отправился на самоизоляцию.
Тракало добавил, что экс-министр чувствует себя нормально, но не госпитализироваля, а находится дома.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.47
-
EUR
Покупка 30.38Продажа 30.77
- Актуальное
- Важное