Аваков подал в отставку
Министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Глава МВД подал в отставку.
"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею!" - говорится в сообщении .
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