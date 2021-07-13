Аваков подал в отставку

Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Глава МВД подал в отставку.



"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею!" - говорится в сообщении .



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