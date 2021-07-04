Аваков перечислил достижения Нацполиции
Сегодня, 4 июля 2021 года, Национальная полиция Украина празднует ровно шесть лет со дня своего основания
По этому случаю министр внутренних дел Арсен Аваков назвал основные, по его мнению, достижения возглавляемого им правоохранительного органа, передает Еспресо.TV.
"Шесть лет - это достаточно мало для нового правоохранительного органа, предоставляющего обществу качество сервиса, которого еще не было в отечественной истории. Однако этого времени нам хватило, чтобы вырастить новое поколение молодых амбициозных руководителей, которые продвигают дальнейшие реформы, привлекают лучший зарубежный опыт, формируют команду единомышленников ", - пояснил министр у себя на фейсбуке.
Что касается конкретики, то глава МВД Украины привел следующие показатели.
"За шесть лет существования Национальной полиции Украины:
● обработано более 47 млн вызовов граждан;
● раскрыто более 562 тыс. преступлений;
● проведено почти 10 000 спецопераций спецподразделения КОРД и освобожден 129 заложников;
● прекращена деятельность более 1400 преступных групп и организаций;
● изъято 23 тонны наркотиков общей стоимостью 11 млрд гривен;
● выявлено свыше 30 000 киберпреступлений;
● изъято более 38 000 единиц оружия и 9 тонн взрывчатки;
● разыскано и возвращено родителям более 66000 детей;
● обеспечена безопасность при более 360000 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 100 млн граждан ".
"За это время 56 000 полицейских несли службу в зоне АТО / ООС", - добавил министр.
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