Аваков перечислил достижения Нацполиции

По этому случаю министр внутренних дел Арсен Аваков назвал основные, по его мнению, достижения возглавляемого им правоохранительного органа, передает Еспресо.TV.



"Шесть лет - это достаточно мало для нового правоохранительного органа, предоставляющего обществу качество сервиса, которого еще не было в отечественной истории. Однако этого времени нам хватило, чтобы вырастить новое поколение молодых амбициозных руководителей, которые продвигают дальнейшие реформы, привлекают лучший зарубежный опыт, формируют команду единомышленников ", - пояснил министр у себя на фейсбуке.



Что касается конкретики, то глава МВД Украины привел следующие показатели.



"За шесть лет существования Национальной полиции Украины:



● обработано более 47 млн вызовов граждан;



● раскрыто более 562 тыс. преступлений;



● проведено почти 10 000 спецопераций спецподразделения КОРД и освобожден 129 заложников;



● прекращена деятельность более 1400 преступных групп и организаций;



● изъято 23 тонны наркотиков общей стоимостью 11 млрд гривен;



● выявлено свыше 30 000 киберпреступлений;



● изъято более 38 000 единиц оружия и 9 тонн взрывчатки;



● разыскано и возвращено родителям более 66000 детей;



● обеспечена безопасность при более 360000 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 100 млн граждан ".



"За это время 56 000 полицейских несли службу в зоне АТО / ООС", - добавил министр.





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