Аваков о своем здоровье после заражения коронавирусом: "Не дождетесь!"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Читаю, о себе в интернете, что мол умираю от ковида. К счастью нет! Нет, недругам этого не дождаться! А друзей успокою. Да, через две прививки пробился вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю ТВ, читаю книги. Спасибо тем, кто беспокоится. Я в порядке. Берегите себя ", - отметил он.



Напомним, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заболел коронавирусом.



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