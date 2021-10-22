Аваков о своем здоровье после заражения коронавирусом: "Не дождетесь!"
Бывший глава МВД Арсен Аваков прокомментировал состояние здоровья во время коронавируса
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Читаю, о себе в интернете, что мол умираю от ковида. К счастью нет! Нет, недругам этого не дождаться! А друзей успокою. Да, через две прививки пробился вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю ТВ, читаю книги. Спасибо тем, кто беспокоится. Я в порядке. Берегите себя ", - отметил он.
- Напомним, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заболел коронавирусом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.47
-
EUR
Покупка 30.38Продажа 30.77
- Актуальное
- Важное