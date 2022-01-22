Аваков назвал вероятность полномасштабного российского вторжения выше, чем в 2014 году
Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сейчас вероятность полномасштабного вторжения в Украину выше, чем в 2014 году
Об этом он сказал во время круглого стола в честь Дня Соборности, сообщает Радио Свобода.
По его словам, Россия сосредоточила у границ Украины 54 батальонно-тактических группы общей численностью более 100 тыс. военных.
"По моему мнению, вероятность полномасштабного российского вторжения сейчас даже выше, чем в 2014 году", – сказал Аваков.
Он добавил, что протяженность государственной границы, нуждающейся в усиленной охране увеличилась более чем на 1 тыс. км – из-за действий Беларуси.
- Напомним, 21 января Арсен Аваков призвал президента Украины Владимира Зеленского говорить о реальных угрозах со стороны РФ, чтобы не допустить нового вторжения.
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