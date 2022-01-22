Аваков назвал вероятность полномасштабного российского вторжения выше, чем в 2014 году

Об этом он сказал во время круглого стола в честь Дня Соборности, сообщает Радио Свобода.

По его словам, Россия сосредоточила у границ Украины 54 батальонно-тактических группы общей численностью более 100 тыс. военных.

"По моему мнению, вероятность полномасштабного российского вторжения сейчас даже выше, чем в 2014 году", – сказал Аваков.

Он добавил, что протяженность государственной границы, нуждающейся в усиленной охране увеличилась более чем на 1 тыс. км – из-за действий Беларуси.